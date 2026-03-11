El Carnaval Popular Distrito Sur llega a Sevilla con chirigotas, paella gratuita, talleres infantiles y mucho más este fin de semana

El próximo domingo, 15 de marzo, tendrá lugar la celebración de la II edición del Carnaval Popular Distrito Sur, una cita única en la que habrá actividades infantiles, actuaciones, concurso de disfraces, degustaciones y mucho más en un ambiente único e irrepetible en uno de los barrios más memorables de Sevilla.

En esta ocasión el carnaval estará dedicado a Paco Ávila, quien fue el presidente de la Asociación de Mercados de Abastos de Sevilla y, durante muchos años, también presidente del mercado de abastos del Tiro de Línea, con un local en su interior dedicado a la venta de flores. Ávila fue uno de los impulsores de esta iniciativa carnavalera con la intención de acercar este mercado de barrio a los vecinos y vecinas de otras zonas del Distrito Sur.

El evento tendrá lugar en el barrio del Tiro de Línea, en la plaza Horacio Hermoso y en el mercado de abastos adjunto desde las 12:00 horas, extendiéndose hasta por la tarde. A lo largo de la jornada habrá una completa programación donde habrá pasacalles, murgas, chirigotas, concurso de disfraces, concurso de dibujo para el cartel del carnaval del año siguiente, pintacaras, taller de elaboración de caretas para el disfrute tanto de los más pequeños de la casa como de los mayores y otras muchas actividades. Todo amenizado por el ambigú de la Peña Bética y el ambigú de la Peña Sevillista del Barrio del Tiro de Línea, con degustación gratuita de arroz ibérico con los productos donados por los puestos del mercado.

Además, la cita contará con la participación de multitud de entidades de manera completamente altruista, entre las que están fundaciones como la Sevilla Fútbol club o la del Real Betis Balompié, el Ayuntamiento de Sevilla y el de Fuentes de Andalucía, la tienda Al Grano, la charcutería Tornay o La Casa del Niño La Oliva, entre muchas otras.

Programación completa

Inicio del carnaval y batucada

A las 12:00 horas la escuela de batucada Lxs Sambonautas de Rua Ruido darán inicio a la celebración del carnaval con buena música y mucho ritmo para poner a bailar a todos los asistentes.

Actuaciones y actividades infantiles (12:30 a 18:00 horas)

Las del Nilo

La callejera callejera. Una callejera de toda la vida

Aquí abajo de está del carajo

Las sin sangre

Aquí te pillo, aquí te mato

Las Petri de la Bahía Churrería

Los del enganche

Romancero ilegal - Ozecaí

Yo con esto no puedo

Los Emos del Rocío

Comparsa Dumbo

Actividades infantiles a partir de las 13:00 horas

Entrega de reconocimientos a las 15:30 horas

Degustación gratuita

A las 14:30 horas tendrá lugar la degustación gratuita de una paella de convivencia entre todos los asistentes que estén disfrutando del II Carnaval Popular Distrito Sur.

Concurso

A partir de las 17:00 horas el recinto se preparará para celebrar el esperado concurso de disfraces y del cartel de carnaval entre los participantes.