Por qué hay un cohete espacial en la Isla de la Cartuja

Si alguna vez has tenido la oportunidad de pasear por la zona de la Cartuja, más concretamente por el área cercana a la discoteca Rosso y al parque de atracciones Isla Mágica, habrás podido comprobar que hay un cohete espacial de gran tamaño, aparentemente abandonado.Quienes pudieron visitar la Exposición Universal de 1992 saben perfectamente de qué se trata pero para quien no frecuenta la zona o es más joven es posible que no sepa qué hace ese cohete ahí y si es o no real.

La respuesta es que no, no es de verdad. Se trata de una réplica a escala 1:1 (de tamaño real) y a pesar de estar en estado prácticamente de abandono ha sido objeto de noticia hace apenas unos meses cuando unos paracaidistas saltaron desde su cabina, en la parte superior del mismo.

El Ariane 4 Cuenta pesa más de treinta toneladas, tiene sesenta metros de altura y un coste cercano a los doscientos cincuenta millones de pesetas, algo más de un millón y medio de euros.

Origen del cohete

El cohete que podemos observar en la Isla de la Cartuja es una réplica del Ariane 4, una lanzadera que fue construida para llevar al espacio al satélite Hispasat en el año 1992. Un satélite que por cierto también cuenta con una réplica en dicho pabellón. De este cohete no solo impresiona lo real que parece sino su tamaño, convirtiéndolo en una de las poca maquetas que existe a escala real.

La réplica del Ariane 4 fue fabricada en Francia y se trasladó a Sevilla en convoyes especiales hasta Hendaya, desde allí en tren hasta la capital hispalense y después en camiones hasta el recinto de la Expo92. Esto que ahora podría parecer una tarea sencilla se hizo bastante complicado para la Sevilla de los 90, pero finalmente se consiguió el objetivo de dejarlo instalado, no sin antes hacer la pregunta de cuándo despegaría.

La Asociación Legado Expo lleva alertando del deficiente estado de conservación del cohete desde hace años. Puesto que la nave está en suelo perteneciente a la Junta de Andalucía, las administraciones no se ponen de acuerdo en la titularidad del mismo.