Todos los combates de ‘La Velada del Año 6’ en Sevilla

El sábado 25 de julio, el Estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá ‘La Velada del Año VI’, el evento de boxeo amateur organizado por el popular streamer Ibai Llanos. La cita promete convertirse en la edición más grande de todas las celebradas hasta ahora, ya que contará con un total de 10 combates sobre el ring.

Será, además, el segundo año consecutivo que el estadio sevillano albergue este espectáculo, que mezcla deporte y entretenimiento digital y que espera reunir cerca de 80.000 personas en el recinto. Las entradas ya están a la venta para un evento que, edición tras edición, se ha consolidado como uno de los mayores fenómenos del streaming en español.

Los combates fueron anunciados este lunes en un directo que superó el millón de espectadores simultáneos entre Twitch y YouTube, donde Ibai desveló los enfrentamientos que protagonizarán la velada. La lista está llena de sorpresas, ya que aunque lo habitual es que participen creadores de contenido, este año también habrá perfiles inesperados, como el periodista deportivo Edu Aguirre o el cantante Kidd Keo. Tampoco le faltará un toque local al evento, con la presencia de la sevillana Fabiana Sevillano, que peleará contra Valeria "La Parce".

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Uno de los duelos más llamativos de la noche enfrentará a dos periodistas deportivos de España y Argentina. Por un lado estará Edu Aguirre, tertuliano del programa televisivo El Chiringuito de Jugones y colaborador habitual en retransmisiones de LaLiga, conocido por su cercanía con el entorno del Real Madrid y por su amistad con figuras como Cristiano Ronaldo.

En el otro lado del ring estará Gastón Edul, periodista argentino de TyC Sports especializado en la cobertura de la Selección Argentina, cuya popularidad creció durante el Mundial de Qatar 2022 gracias a su seguimiento cercano del equipo campeón y a su entrevista a Lionel Messi tras el famoso “¿qué mirás, bobo?”.

Fabiana Sevillano vs. La Parce

El evento también tendrá un marcado duelo internacional entre Sevilla y Medellín. Fabiana Sevillano, creadora de contenido sevillana, peleará en casa, ya que el combate se celebrará en el Estadio de La Cartuja. Su rival será Valeria “La Parce”, streamer y figura vinculada al universo de la Queens League Américas, que representará a Colombia en este enfrentamiento.

Clersss vs. Natalia MX

Otro de los enfrentamientos anunciados será el que mida a España y México sobre el ring. La española Clersss, conocida por su contenido humorístico y su presencia en redes sociales y plataformas de streaming, se enfrentará a Natalia MX, creadora de contenido mexicana vinculada al ecosistema de la Queens League Américas.

Ambas llegan como dos de las creadoras de contenido más populares del cartel, en un combate que refuerza el carácter internacional de la velada.

Lit Killah vs. Kidd Keo

De compartir cartel en festivales a medirse cara a cara. El argentino Lit Killah y el español Kidd Keo protagonizarán uno de los combates más llamativos de la velada.

Lit Killah, nombre artístico de Mauro Román Monzón, es uno de los referentes de la nueva generación del trap y el pop urbano argentino. Saltó a la fama tras su paso por competiciones de freestyle como El Quinto Escalón y consolidó su carrera con éxitos como Apaga el celular o Flexin’. Con millones de oyentes en plataformas digitales y colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki o María Becerra, se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles de la escena urbana latinoamericana.

Enfrente estará Kidd Keo, rapero nacido en Alicante y considerado uno de los pioneros del trap en España. Con un estilo marcado por la influencia del hip hop estadounidense y letras en español e inglés, el artista ha construido una sólida trayectoria dentro de la música urbana española, acumulando millones de reproducciones y una amplia base de seguidores.

Alondrissa vs. Angie Velasco

Otro de los combates del cartel enfrentará a dos populares creadoras de contenido latinoamericanas que trasladarán su rivalidad del mundo digital al ring.

Por un lado estará Alondrissa, influencer y streamer mexicana que ha ganado popularidad en plataformas como TikTok y Twitch, donde comparte contenido de entretenimiento, estilo de vida y retransmisiones en directo para una comunidad de seguidores cada vez mayor. Su presencia en redes la ha convertido en una de las creadoras emergentes dentro del panorama digital hispanohablante.

Enfrente se situará Angie Velasco, también creadora de contenido y muy conocida en redes sociales por sus vídeos de humor, reacciones y publicaciones relacionadas con el día a día. La influencer ha consolidado una amplia base de seguidores gracias a su actividad constante en plataformas como TikTok e Instagram.