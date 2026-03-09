Entradas para la Velada del Año VI de Ibai Llanos en Sevilla: precios y cómo conseguirlas

'La Velada del Año 5' también se celebró en el estadio de la Cartuja

La Velada del Año VI se celebrará en Sevilla el sábado 25 de julio. Por segundo año consecutivo, el Estadio de La Cartuja acogerá este macroevento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos, que se ha consolidado como uno de los espectáculos de entretenimiento digital más multitudinarios del mundo.

La edición celebrada en 2025 reunió a cerca de 80.000 personas en el recinto hispalense, una cifra que convirtió el evento en uno de los mayores espectáculos presenciales del año en España. Para 2026 se espera nuevamente una gran afluencia de público, con miles de asistentes llegados de distintos puntos del país y del extranjero.

La elección del estadio sevillano no es casual. La Cartuja es actualmente el único estadio de España con capacidad suficiente y con permisos para albergar eventos hasta altas horas de la madrugada, lo que permite desarrollar el espectáculo completo. El evento arrancará a las 20:00 horas y podría prolongarse hasta las 2 o 3 de la madrugada, combinando combates, actuaciones musicales y una gran producción escénica.

Cuándo salen las entradas

Las entradas se pondrán a la venta este lunes 9 de marzo en este enlace. Coincidiendo con el inicio de la venta, también se celebrará la presentación oficial de los combates de la Velada del Año VI, que tendrá lugar en el Teatro Victoria de Barcelona a partir de las 19:00 horas.

El propio Ibai Llanos anunciará el momento exacto de la activación de la venta a través de su canal de Twitch, donde se espera que miles de espectadores sigan en directo el evento de presentación.

Precio de las entradas para la Velada del Año VI

Precios de las entradas de la Velada del Año VI / Entradas.com

En la web oficial de la Velada del Año VI ya se han publicado los precios de las localidades. Las entradas se podrán adquirir en el enlace habilitado en dicha página, que se activará a partir de las 19:00 horas de este lunes.

Estos son los precios por zonas del estadio:

Pista: 150,00 €

150,00 € Categoría 1: 190,00 €

190,00 € Categoría 2: 168,00 €

168,00 € Categoría 3: 139,00 €

139,00 € Categoría 4: 124,00 €

124,00 € Categoría 5: 103,00 €

103,00 € Categoría 6: 87,00 €

87,00 € Categoría 7: 53,00 €

Más de siete horas de espectáculo

La Velada del Año VI volverá a ofrecer más de siete horas de entretenimiento, en un formato que mezcla combates de boxeo amateur entre creadores de contenido, actuaciones musicales en directo y una espectacular puesta en escena. Los artistas invitados que actuarán durante el evento se anunciarán en los próximos meses.

El evento no solo tendrá impacto en el estadio sevillano. La Velada del Año se retransmitirá en directo a través de Twitch para todo el mundo, una emisión que en 2025 fue seguida por más de nueve millones de espectadores en su punto álgido, además de generar millones de interacciones en redes sociales.

Con estas cifras, Sevilla volverá a convertirse durante una noche en la capital mundial del entretenimiento digital, acogiendo uno de los espectáculos más seguidos de internet.