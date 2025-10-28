Comienza la venta de entradas y abonos del Festival de Cine de Sevilla 2025: precios y puntos de venta

A la venta las entradas y abonos del Festival de Cine de Sevilla 2025

El Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025 calienta motores. La ciudad se prepara para acoger una nueva edición del certamen, que se celebrará del 7 al 15 de noviembre y proyectará más de 500 películas en 13 salas repartidas por toda la capital andaluza.

A menos de dos semanas para su inauguración, ya están disponibles las entradas y abonos para disfrutar de esta cita imprescindible con el mejor cine europeo.

Cómo y dónde comprar las entradas

Desde este martes 28 de octubre, los cinéfilos pueden adquirir tanto entradas individuales como abonos a través de la web oficial del festival o en los puntos de venta físicos habilitados.

Las taquillas del Festival estarán ubicadas en Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas, abiertas del 28 de octubre al 6 de noviembre, incluyendo el festivo del 1 de noviembre, con horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Durante los días del certamen, del 7 al 15 de noviembre, las taquillas ofrecerán atención ininterrumpida de 9:00 a 22:00 horas.

Además, los cines Cartuja Center CITE, Teatro Alameda, Teatro Cervantes y Avenida 5 Cines, donde también habrá proyecciones, abrirán sus taquillas una hora antes del inicio de cada sesión.

Precios de las entradas

El precio general de cada proyección es de 3,50 euros, mientras que los eventos especiales y galas tienen un coste de 6 euros. La organización ha aclarado que no se venderán entradas para la gala de inauguración y que no habrá gala de clausura en esta edición.

Tipos de abono y condiciones

Para quienes deseen disfrutar de más títulos, el festival pone a disposición varios abonos con distintas modalidades y precios. Es importante recordar que los abonos no dan acceso directo a las salas: deben canjearse previamente por entradas específicas, ya sea en las taquillas o en la web del festival mediante un código personal.

Abono Individual (22 €): Permite ocho entradas individuales , con un máximo de una por sesión.

Permite , con un máximo de una por sesión. Abono Dúo (28 €): Incluye cinco entradas dobles o diez individuales . Puede utilizarse por una sola persona o compartirse, combinando entradas simples y dobles.

Incluye . Puede utilizarse por una sola persona o compartirse, combinando entradas simples y dobles. Abono Sénior (20 €): Dirigido a mayores de 60 años , ofrece las mismas condiciones que el dúo: cinco entradas dobles o diez individuales .

Dirigido a , ofrece las mismas condiciones que el dúo: . Abono Joven (18 €): Reservado para menores de 26 años, da acceso a diez pases individuales.

Un festival con sello europeo

Con una programación que abarca desde grandes estrenos hasta cine independiente y de autor, el Festival de Cine Europeo de Sevilla vuelve a consolidarse como uno de los referentes culturales del otoño andaluz, ofreciendo a los amantes del séptimo arte una oportunidad única de sumergirse en la diversidad y la creatividad del cine europeo contemporáneo.