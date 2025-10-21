El Festival de Sevilla concederá el Giraldillo de Honor a Jim Sheridan

El Festival de Cine Europeo de Sevilla otorgará este noviembre al director y productor irlandés Jim Sheridan el Giraldillo de Honor, en reconocimiento “a una trayectoria imprescindible dentro del cine europeo contemporáneo”. El certamen hispalense señala que, a través de películas “fundamentales” como Mi pie izquierdo (1989), En el nombre del padre (1993), o The Boxer (1997), Sheridan “ha retratado con una mirada profundamente humana los conflictos sociales, familiares y políticos de su país natal, Irlanda, con un estilo que combina emoción, rigor y ética”.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Sheridan “ha sido una figura esencial en la vida cultural de Irlanda, tanto en el cine como en el teatro”. Cofundador del Project Theatre de Dublín junto al cineasta Neil Jordan y director del Irish Arts Center de Nueva York, el creador “ha contribuido de manera decisiva a narrar la historia reciente de su país y su relación con el mundo a través de la creación artística”, destacan desde la organización del festival, que apuntan que “su colaboración con Daniel Day-Lewis en tres de sus obras más emblemáticas, no solo le valió un Oscar por Mi pie izquierdo, sino que también consolidó al actor como uno de los grandes intérpretes contemporáneos, reconocido por Time Magazine como el mejor actor del mundo”.

El Giraldillo de Honor se entregará durante una de las galas del festival, donde también se ha incluido entre sus Special Screenings la proyección de Re-creation, su último trabajo, coescrito y codirigido junto a David Merriman. En este audaz docudrama judicial, Sheridan revisita, en una suerte de recreación contemporánea del clásico de Sidney Lumet Doce hombres sin piedad (1957), uno de los casos más mediáticos e inquietantes de la historia reciente irlandesa: el del periodista británico Ian Bailey, condenado en ausencia por el asesinato de Sophie Toscan du Plantier.

En la sección Special Screenings también se proyectará Los tigres, el nuevo largometraje de Alberto Rodríguez, protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, con motivo de otro de los Giraldillos de Honor de esta edición, el que reconoce la carrera de Rodríguez. Este thriller de atmósfera opresiva se adentra en el desconocido universo del buceo industrial, donde sus protagonistas llevan su vocación al límite.

El festival incorpora también a la sección competitiva Panorama Andaluz la película Golpes, ópera prima de Rafael Cobos, guionista sevillano ganador de dos premios Goya y colaborador habitual de Alberto Rodríguez. Tras el éxito de la serie El hijo zurdo, Cobos ofrece una mirada renovada al cine quinqui de los 80. Este “thriller de robos sobre los lazos de sangre y la memoria”, en palabras del director, protagonizado por Luis Tosar y Jesús Carroza se estrenará, antes de pasar por Sevilla, en la Seminci de Valladolid.