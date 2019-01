¿Dónde comprar el roscón de Reyes?

Para gustos, roscones. La compra de este dulce tradicional es todo un ritual que ronda al Día de Reyes, y las opciones para hacerse con uno son múltiples. Desde los tradicionales hasta los más innovadores, aquí se presenta un listado de obradores o establecimientos que, en los días previos a la llegada de sus majestades de Oriente, forman largas colas en sus puertas o reciben numerosos encargos, sinónimos de garantía y buena mano en la repostería.

Mr. Cake

Este año la novedad de Mr. Cake (C/ Doña Berenguela, 1 y c/ Santa Bárbara, 12) son los roscos-joya. Cada uno de estos pasteles es un pequeño homenaje a las coronas de los Reyes. El obrador, totalmente artesanal, está en la Puerta Osario. Allí siguen la receta tradicional del roscón a partir de masa madre fermentada. La mayoría de los clientes prefieren encargar el roscón sin relleno. Para los que sean un poco más golosos hay cinco tipos de relleno: nata, crema pastelera, crema de dulce de leche, trufa o crema de turrón.

Este es el segundo año en el que Mr. Cake elabora roscones de Reyes. "Esta vez hemos cambiado la presentación del roscón. Al azúcar, las batatas y naranjas escarchadas le hemos añadido un baño de oro, perlas de azúcar y pepitas de chocolate con un baño de oro. Cada uno de los roscos es un homenaje al incienso, el oro y la mirra".

Aunque tendrán roscos hechos tanto en la tienda como en el obrador el 5 de enero, es recomendable encargarlos con antelación. Se pueden reservar hasta el 2 de enero en el 693 705 445. Están disponibles en dos tamaños: 1.400 gramos (29 euros) y 2.200 gramos (38 euros). Todos los roscos llevan sorpresa.

Confitería Pallares

Luis y Francisco Javier Pallares regentan en la actualidad la pastelería que en 1976 abrió sus puertas en la barriada de El Cerezo (C/ Playa Torrelahiguera, 1, 954 377 600). Desde entonces, mucho ha crecido el negocio que ya posee tres puntos de venta más: barriada Tartessos (C/ Argantonio, 5), Pino Montano (C/ Corral del Agua, 6) y Macarena (Avda. Doctor Leal Castaño, 16).

Populares son estos roscones de Reyes que, cada 5 de enero, forman largas colas de espera. El secreto: un bollo esponjoso y jugoso acompañado de la nata casera que caracteriza al obrador.

Sin relleno, de nata, trufa, crema y sidra –también se puede encargar mitad de un sabor y mitad de otro– y en tres tamaños (pequeño, mediano y grande), los precios oscilan de los 17 euros (con relleno para 10 personas; sin relleno 10,50 euros) a los 25 euros (20 personas); el mediano, para unas 15 personas, 20,50 euros.

La fruta escarchada adorna estos roscones que guardan en su interior el regalito (una figurita de porcelana) y el haba. En su exterior luce la corona de los Reyes Magos así como una leyenda de la historia del roscón de Reyes.

Para agilizar "esa larga cola", se pueden reservar o encargar, siempre de forma presencial. "El año pasado, vendimos más de 5.500 roscones; este año, pueden ser más, puesto que estrenamos el punto de venta de Leal Castaño).

Confitería La Campana.

Toda una tradición el roscón de Reyes de la Campana. Incluso hay quienes lo encargan en los días previos porque como tienen un mostrador diferente, es más rápido a la hora de recogerlo. En cualquier caso, los roscones son nuevos cada día. Hay cinco tipos de roscos, que según el tamaño van numerados del 1 ( 1 o dos raciones) al 5 (20 raciones). Cinco son también las variedades: sin relleno, nata, trufa, cabello de ángel y crema. Los precios varían desde los 10 hasta los 75 euros.

Hay también roscones sin azúcar. Todos tienen su correspondiente regalo en el interior. Los roscos están a la venta del día 2 al 6 de enero. Se pueden encargar en el teléfono 954 223 570.

Confitería Ochoa

Sinónimo de tradición, Ochoa se mantiene fiel un año más a este producto del que cada año vende "miles". Junto al roscón "vacío" –el bollo sin relleno– mantiene los de nata, sidra y trufa. "Nuestras especialidades son las de siempre y las hacemos de manera artesanal en nuestro obrador", detalla la encargada, Alejandra Ochoa.

En esta casa del número 45 de la calle Sierpes se elaboran tres tamaños, siempre decorados con fruta escarchada: pequeño (de 6 a 8 porciones), medianos (entre 9-15 porciones) y grande (de 16 a 20 porciones). Los precios, de los 16,50 euros del roscón vacío a los 58 euros del roscón grande de trufa. En su interior, como premio, las también tradicionales figuritas de porcelana.

Desde este 2 de enero, se pueden realizar encargos en la misma confitería (954 225 528).

La crème de la crème

Hay en Bretaña un dulce pariente del roscón de Reyes. La galette des roi es una es una tarta tradicional en el norte de Francia. Está hecha de hojaldre que oculta en su interior un haba. Aquél que la encuentre se convertirá en el rey del día y deberá llevar la corona de cartón que suele acompañar el dulce. Suele estar rellena de pasta de almendras. En Sevilla, se pueden encargar en La Crème de la Crème (C/ Regina, 1).

Los roscos de Reyes también son por encargo, aunque siempre suele haber en estas fechas en la tienda. Tienen un peso de 1.800 gramos. Si se quiere poner un relleno especial, se puede encargar.Los encargos se pueden realizar en el 955671341.

Baking bread

Este obrador lleva un año abierto. Hacen roscones de Reyes por encargo, que estarán en la tienda del 4 al 6 de enero. Sólo tienen un tamaño y todos tienen un corte clásico. Pueden ser sin relleno o con trufa, nata o creama pastalera. Están adornados con naranjas confitadas por los propios pasteleros de Baking Bread, azúcar perlada y almendra tostada. El roscón tiene ocho raciones.

El precio sin relleno es de 25 euros sin relleno y 28 euros con él. Los regalos y la corona también están incluidos. C/ Compositor Manuel del Castillo local A1 (Porvenir). Los encargos se pueden hacer en el teléfono 955 092 722.

Taberna del Alabardero

La Taberna del Alabardero tiene obrador propio de pastelería, dirigido por el maestro pastelero Fernando Leyva. En sus roscones se aprecia el sello tan característico de la casa, que tanto éxito cosechan año tras año. Por dentro llevan la tradicional sorpresa, que consiste en un Rey Mago de porcelana.

Los hay de dos tamaños, medianos y grandes, y tres sabores: sin relleno (12 y 19 euros), de nata (16 y 23 euros) y de trufa ( 19 y 26 euros).

Ya se pueden reservar en el 954 502 721 o en persona (C/ Zaragoza, 20), y se pueden recoger a partir del 4 de enero.

Manu Jara

El repostero francés es conocido en Sevilla por los dulces artesanales que vende tanto en Triana como en Nervión. Para Jara, la realización del roscón de Reyes es uno de los momentos más especiales del año. Éste se elabora de forma tradicional, respetando los tiempos de fermentación y las materias primas, por lo que la producción es limitada y los pedidos deben realizarse con antelación en tienda.

Los roscones se realizan en dos tamaños, de 900 gamos y de 1.500 gramos. En cuanto los rellenos, Manu Jara ofrece las posibilidad de hacerlos sin relleno, con chantilly, con vainilla de Tahití o con gianduja (chocolate con avellana). Los días previos a Reyes en las vitrinas de las tiendas se pueden encontrar miniroscones individuales para que los clientes puedan probar la versión que el repostero ofrece este año.

Los pedidos pueden realizarse en La Dulcería Triana (C/ Pureza, 5), Manu Jara Nervión (C/ Benito Más y Prat, 6) o en Bocasú (Mercado de Triana, puestos 5 y 6).

Confitería Lola

La tradición y la artesanía son los pilares de esta confitería que lleva más de 50 años dedicándose a la pastelería. Como cada Navidad, esta saga de reposteros ofrece sus tradicionales roscones, este año con un premio muy especial. Elaborados de forma completamente artesanal, estos roscones presentan varios tipos de relleno, entre los que se encuentran nata, trufa, mantequilla, crema pastelera o cabello de ángel. Hay que destacar que existe la posibilidad de no incluir relleno o de hacerse sin lactosa.

Disponibles en todos sus establecimientos, los roscones presentan cuatro tamaños, siendo el más pequeño de unos 600 gramos (a un precio de 10 euros) y el más grande de unos 2 kilos (a un precio de 24 euros). Aunque el peso suele variar en función del relleno. Sin necesidad de reserva previa, salvo que sea un roscón algo más especial, en la confitería despachan roscones desde estos días hasta el 7 de enero. Siempre con la tradicional sorpresa que guarda cada roscón, este año en la confitería uno de los roscones tiene escondida una papeleta con una bicicleta.

Los roscones pueden adquirirse en Avenida de Álvar Núñez, 8; en Avenida Poeta Manuel Benítez Carrasco, bloque Rocío Sur, local 19; en la Calle Pages del Corro, 67; en Avenida de Cuba, 24 (Mairena del Aljarafe) y en la Calle Bailén, 2.