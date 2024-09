Concierto de Justin Timberlake en Sevilla: fecha y cuándo saldrán las entradas

Un año más, el final de la próxima primavera y el comienzo del verano, y más concretamente entre los meses de junio y julio de 2025, estará marcado por el Icónica Fest de Sevilla que volverá a convertir la Plaza de España de la ciudad en un entorno privilegiado para disfrutar de grandes músicos. En su cuarta edición, los asistentes al festival pudieron vivir las actuaciones de Aitana, Marc Anthony, David Bisbal, Ricky Martin o Take That, entre muchos otros.

El próximo año, el Icónica Fest celebrará su quinta edición, sobre la cuál ya están empezando a dar información poco a poco desde sus redes sociales y página web. Y aunque quedan meses para que el evento boutique tenga lugar, han decidido comenzar la cuenta atrás para esta especial edición con un bombazo en forma del nombre de su primer artista confirmado: Justin Timberlake.

¿Cuándo será el concierto de Justin Timberlake en el Icónica Fest 2025?

Justin Timberlake dará un único concierto en España el próximo año y su presencia en el Icónica Fest será la primera vez del artista estadounidense después de dos décadas sin pisar los escenarios españoles.

Su concierto en Sevilla que se celebrará el 30 de mayo de 2025 en la Plaza de España se convertirá en su segunda actuación en el país. Lo hará en plena gira por su sexto trabajo como solista: 'Everything I Thought I Was', que ya puede escucharse en plataformas digitales.

La última vez que se pudo escuchar en España al actor y vocalista de NSYNC fue en el año 2004, cuando dio un concierto en la madrileña Sala Pachá para presentar su primer trabajo en solitario 'Justified', que incluía temas tan conocidos como 'Cry me a river'. En 2018, el cantante iba a regresar por primera vez en casi 15 años, en aquella ocasión a Barcelona cuando estaba dando su gira 'Man of the Woods', aunque el showcase no iba a ser parte oficial de la misma y finalmente fue cancelado.

Precio y fecha de venta de las entradas

El Sevilla Icónica Fest pondrá a la venta las entradas del concierto de Justin Timberlake a finales del mes de septiembre. Concretamente estarán disponibles desde el jueves 26, cuando podrán conseguirse a través de la web del Icónica Fest.

El festival sevillano no ha avanzado todavía a qué precio saldrán a la venta las entradas, pero sabiendo lo que han costado en general los conciertos de su pasada edición se puede estimar que asistir pueden costar un precio situado en un rango que va desde los 30 euros (aunque es posible que en este caso las entradas más baratas tengan un precio algo superior a ese) y los 160 euros. El precio dependerá del tipo de entrada que se quiera conseguir, por ejemplo, si son de pista o si se prefiere palco. En este último caso las entradas de los palcos son las más caras, aunque están pensadas para grupos de en torno a 10 personas, y con precios que llegan a superar los miles de euros.

También se han de considerar los gastos de gestión de las entradas, que encarecerán algo su precio final (algo que es más notable en el caso de las entradas de palco).

Conforme se acerque la hora de la apertura de la taquilla virtual del concierto de Justin Timberlake en el Icónica Fest, el festival actualizará los precios concretos que tendrán las entradas para la que será la única parada del artista y su nueva gira en España.