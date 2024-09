Justin Timberlake, primer confirmado de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025

El músico, actor y presentador, Justin Timberlake estará el próximo 30 de mayo de 2025 en Icónica Santalucía Sevilla Fest para ofrecer el único concierto en España de su gira mundial 2025. Tras 20 años sin pisar suelo español, la cita será una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de primer nivel. Las entradas para este evento protagonizado por uno de los artistas internacionales más emblemáticos de la actualidad, estarán a la venta a partir de las 10:00 horas de este jueves, 26 de septiembre, en la web del festival.

Los fans de Timberlake podrán escuchar sus grandes éxitos junto con las canciones de su último álbum, Everything I Thought It Was, el sexto de su carrera en solitario, ya disponible en todas las plataformas. Productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake es un artista polifacético conocido mundialmente.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC. Justin ha ganado diez premios Grammy en los géneros pop, dance y R&B, incluidos sus exitosos álbumes en solitario Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds y su álbum debut en solitario, Justified, así como sus colaboraciones con Jay-Z. Ha logrado más de 23.000 millones de reproducciones de audio y video en todo el mundo y ganó cuatro premios Emmy por sus memorables apariciones en Saturday Night Live.

En la pantalla grande, ha prestado su voz a los fenómenos de la franquicia animada de DreamWorks Trolls, incluida la tercera entrega, Trolls band together de 2023. Su exitoso sencillo Can't Stop the Feeling!, incluido en la banda sonora de Trolls fue nominado a Mejor canción original en los Premios Oscar de la Academia de Hollywood de 2017.

Justin se encuentra actualmente en su monumental gira mundial The Forget Tomorrow Tour, que abarca más de 50 ciudades y marca notablemente su regreso al escenario mundial después de cinco años.