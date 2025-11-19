Conferencia de Amparo Graciani sobre la Exposición del 29 en el Labradores

La Participación internacional en la Exposición Iberoamericana fue el nombre de la conferencia que Amparo Graciani ofreció ayer en el Real Círculo de Labradores. Con esta ponencia de una de las mayores especialistas en la Sevilla de 1929, se puso fin a al III Ciclo de Temas Sevillanos coordinado por Marcos Pacheco Morales-Padrón.

Amparo Graciani (Sevilla, 1966) es una de las mayores conocedoras de la historia y el arte de la muestra celebrada en Sevilla en 1929, aquella que provocó el gran salto de la ciudad hacia el sur y que dejó en herencia algunos de los edificios públicos más valorados y queridos por los ciudadanos.

Ya desde los inicios de su carrera docente e investigadora, la actual catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación en la Universidad de Sevilla dejó claro cuáles eran sus preferencias con una interesante tesis doctoral sobre los pabellones internacionales del 29, cita que fue el colofón de una cierta belle époque sevillana antes de que la ciudad se adentrarse en los cenagosos años que desembocaron en la Guerra Civil. Una versión abreviada de dicha tesis fue editada al alimón por el Ayuntamiento de Sevilla y la Hispalense.

Sólo hace falta hablar un rato con Amparo Graciani para darse cuenta que el 29 y sus arquitecturas son para ella mucho más que un mero objeto de estudio. Son, ante todo, una pasión a la que no le importa sacrificar tiempo y dinero. Ha sido Premio Ciudad de Sevilla por su expediente académico y Premio Nacional de Licenciatura.

Desde hace años desarrolla una importante campaña de divulgación inclusiva para promover la conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana. Por esta faceta de su labor investigadora y divulgadora, en 2022 le fue concedida la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. En 2023 se le concedió la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras y en 2024 el Premio de Divulgación Científica de la US.

En su ponencia, Graciani desgranó cómo se conformó esa participación internacional en la Exposición Iberoamericana de 1929.