Cinco cuevas en Sevilla con una historia y una belleza sorprendentes

Andalucía cuenta con decenas de rincones escondidos que tienen tras de sí una larga historia. Uno de estos sitios son la gran cantidad de cuevas que recorren la región y que, en algunos casos, han sido refugio de generaciones pasadas. A pesar de que la provincia de Sevilla no cuente con muchas zonas montañosas y de que estas solo se ubiquen en la zona norte, existen algunas cuevas de gran belleza y con una interesante historia detrás:

Cuevas de la Batida

Estas cuevas se encuentran en el término municipal de Carmona, a unos 4 kilómetros del núcleo urbano. Se trata de una antigua cantera de la que se extraía sillería para la construcción de los edificios más nobles en la época romana. La actividad en estas cuevas ha perdurado hasta la Edad Media y después de esto también funcionaron como un lugar de oración y retiro espiritual, no solo de cristianos sino también de musulmanes. Para llegar a ellas es necesario salir del pueblo por la Puerta Córdoba, siguiente la Via Augusta y atravesando el puente romano de los Cinco Ojos y la ermita mudéjar de San Mateo. Estas cuevas no siempre están abiertas al público y aunque no es necesario ir con guía para adentrarse en ella, es posible que la puerta se encuentre cerrada. Se recomienda ir con precaución ya que siempre puede existir riesgo de que se produzca algún desprendimiento en el interior de la cavidad.

Cueva de la Sima

La cueva de la Sima está enclavada en el Parque Natural de Sierra Morena, en la zona que da a Sevilla y más concretamente en Constantina. Esta cavidad tiene su origen en el Cuaternario y se trata de una cueva que recogía el agua de escorrentía y por cuyo interior circulaba de forma permanente. Esto es lo que dio lugar a que el terreno se fuera erosionando y se ampliaran las fisuras y grietas hasta llegar a formar galerías.

Una vez formada la cueva, el agua continuó infiltrándose desde el exterior provocando cristalizaciones de calcita. La entrada de agua y su circulación por las cuevas y galerías provocó el relleno de las cavidades con materiales en los que se han encontrado una gran variedad de fósiles de flora y fauna.

Con objeto de aprovechar sus aguas subterráneas, se realizaron obras en su interior en la década de los 50. En años posteriores la entrada de la cueva estuvo impracticable, hasta que se restauró en 2002, aunque su acceso es restringido. solo es posible para actividades científicas y espeleológicas, y en determinados períodos

Aunque no se encontraron restos humanos, sí hay indicios de que la cueva era utilizada por estos, ya que también se han hallado restos de industria lítica usada para degollar y cortar la carne de las presas.

Cueva de los Covachos

La Cueva de los Covachos es una de las más importantes, históricamente hablando, de la provincia. Se encuentra en el término municipal de Almadén de la Plata y se trata de un importante enclave arqueológico en el que se han hallado restos pertenecientes al período que abarca desde el Neolítico hasta el Bajo Imperio Romano, pasando por el Calcolítico. En sus 520 metros de longitus se han descubierto 182 puntos donde se localizan muestras de arte rupestre, originales de la Prehistoria.

Para poderla visitar es necesario hacerlo con reserva previa solicitada a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y únicamente en los meses de marzo, abril, septiembre y octubre.

Cueva de Santiago

En las proximidades del Rivera de Benalija, en el término de Cazalla de la Sierra, se encuentran las cuevas de Santiago, un conjunto de cavidades de calizas cámbricas. Tiene numerosas salas y galerías que las comunican con varias bocas de salida al exterior. Entre todas las cuevas destacan las llamadas de Santiago Grande y de Santiago Chica, en la que se han hallado restos de la Prehistoria.

El acceso a la cavidad es restringido, ya que solo pueden visitarse en determinadas fechas y con licencia federativa de espeleología y un permiso de la Delegación de Agricultura.

Cueva de Los Tobales

La cueva de los Tobales, también llamada cueva del Tragante, es una de las setenta cuevas que se han descubierto en la Sierra Morena sevillana. Se localiza en el entorno del río Rivera del Huéznar, en una zona formada por calizas cámbricas que se han ido moldeando por el paso del agua hasta que se ha formado la cavidad, dentro de la cual se encuentran numerosas estalactitas y estalagmitas. El nombre de la cueva hace alusión a la roca llamada toba caliza, producida por precipitación del carbonato cálcico contenido en aguas superficiales o subterráneas que atraviesan terrenos calizos.

El acceso al interior de la cueva es restringido ya que se encuentra dentro de una propiedad privada y no está acondicionada para su visita.