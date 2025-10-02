Decoración "para familias reales" con una firma sevillana

El ajuar de una casa define el alma de cada hogar porque cuando escogemos las cortinas, los cojines o hasta el más pequeño de los adornos. Desde hace unos días hay un nuevo lugar donde encontrar todo lo necesario. La cadena de origen sevillano expecializada en lencería del hogar y decoración, Tramas, ha abierto una tienda dedicada a los detalles del hogar en la calle O'Donell, número 21, que forma parte de la nueva cadena de tiendas Tramas Home, un segmento de la marca que comenzó su andadura en 2024 y cuanta ya casi con 20 establecimientos

La firma sevillana factura en torno a 100 millones de euros, con un crecimiento interanual del 25% y cuenta con un equipo de más de 1.000 trabajadores distribuidos en una red de más de 200 tiendas propias repartidas entre España, Italia y Portugal. Precisamente una de sus apuestas en los últimos tiempos es un ambicioso plan de optimización de espacios comerciales, redimensionando las tiendas y moviéndolas a locales de mayor superficie (200-350 metros cuadrados), consiguiendo impulsar la facturación a la vez que se van incrementando los niveles de rentabilidad. El negocio online no se ha quedado atrás, habiendo conseguido con respecto al año pasado un crecimiento del 30%, representando un 15% del total de facturación.

Todo ello es el éxito de una empresa familiar sevillana. Marina Hernández, segunda generación al frente de la empresa textil explicó durante la inauguración de la tienda de la calle O'Donell , Tramas Home es "el sueño cocido a fuego lento en la familia" detrás del cual está su madre, Margarita Reguera, "con 30 años en el sector textil hogar. Ella se reinventa con Tramas home, proyecto liderado por mujeres, también es de Alberto, mi padre, director general de la empresa".

La nueva tienda de Tramas en la calle O'Donell / Antonio Pizarro

"Estamos dedicados a las familias reales", afirmó Reguera. "Más que una marca, tramas home es ubsueño empresarial convertido en realidad. Pasión por detalle, amor por espacio: hogares funcionales, bonitos y llenos de vida", aseguró.

El resultado es un desempeño económico y financiero muy positivo, contrastable a través del análisis de la mejora interanual de 2 puntos porcentuales del ratio EBITDA/Ventas, o visto de otra manera, del hecho de que el EBITDA haya crecido 2,5 veces más que las ventas, dato que resulta aún mejor si consideramos además la tradicional política de contención de precios que caracteriza a la marca. Lo anterior da cuenta de que el gran potencial de crecimiento que el grupo tiene se basa en unos robustos cimientos operativos.

En los próximos cinco años, el Grupo Tramas se ha fijado como objetivo alcanzar una facturación de 300 millones de euros, con un crecimiento anual sostenido del 25%.

Para conseguirlo, la compañía se enfocará hacia tres vectores de desarrollo: la ampliación de los metros cuadrados de los actuales locales, las nuevas aperturas de Tramas Home y el incremento de su red de tiendas nacionales e internacionales en España, Italia y Portugal, a lo que se sumará la próxima apertura del mercado francés, aprovechando para ello la coyuntura favorable de la oferta en los mercados de inversión a nivel internacional.