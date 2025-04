Día Metropolitano de la Bicicleta: así será la gran marcha sobre ruedas que tendrá lugar el próximo domingo en Sevilla

El próximo domingo, 27 de abril, tendrá lugar el Día Metropolitano de la Bicicleta en la ciudad de Sevilla y en algunos municipios de su provincia, una jornada que trata de dar visibilidad a una movilidad activa y segura por el área metropolitana de la ciudad. En esta ocasión serán un total de doce los itinerarios que se recorrerán por diferentes zonas de la provincia y que finalizarán, todos ellos, en un mismo punto: en la pradera frente al Cortijo del Alamillo, en el interior del parque.

Al igual que en la pasada edición, todas las marchas adecuarán sus horarios para coincidir en la salida desde los Jardines del Cristina a las 12:00 h y poder hacer el recorrido por el casco urbano de Sevilla de manera conjunta.

Los itinerarios se han diseñado de manera que se minimicen las necesidades de acompañamiento por parte tanto de la Guardia Civil de Tráfico como de las policías locales de Sevilla y otras localidades del Área Metropolitana. En este sentido, cada uno de ellos cuenta con personas responsables que se coordinaran tanto con la Guardia Civil como con la Policía.

Tras la llegada al Parque del Alamillo de todos los ciclistas, habrá un tiempo de concentración donde se leerá un manifiesto por el motivo de la manifestación y un tiempo de convivencia entre las personas que asistan.

Itinerarios por Sevilla ciudad

Puerta Jerez – Jardines del Cristina 12:00 h. / Pte. San Telmo – Pza. Cuba – República Argentina – López de Gomara – Pza. S. Martín de Porres 12:20 / Ronda de Triana / Av. Expo’92 / Pte. Cristo de la Expiración / C. Torneo / Gta. Duquesa de Alba / C. Resolana / C. Don Fadrique / Av. Sánchez Pizjuán / C. José Díaz / Av. concejal Jiménez Becerril / Gta. Duquesa de Alba / Puente de la Barqueta / C. José de Gálvez / Av. Álvaro Alonso Barba / Gta. Beatriz Manchón / Av. Álvaro Alonso Barba / Vía anular del Parque del Alamillo / Pradera frente al cortijo del Parque del Alamillo. Fin de las marchas a las 13:00 horas aproximadamente y concentración hasta las 19:30 horas aproximadamente.

Dos Hermanas, 35 kilómetros

Puerta del parque forestal doña María esquina de Avda Adolfo Suárez con Avd las Universidades 10:30 / Av. Adolfo Suarez / Acceso antigua N-IV / N-IV dirección Sevilla / Bellavista (Frente Hospital de Valme) 11:00 h. / Av. De Jerez / 11:30 Explanada frente al campo del Betis (Convergencia con el itinerario proveniente de Alcalá) – Av. de La Palmera / Puerta de Jerez (convergencia con el Itinerario de Sevilla) 12:00 horas.

Alcalá de Guadaíra, 21 kilómetros

Plaza del Duque (Alcalá de Guadaíra) 09:30 h. / Puente Romano / Camino de la Retama / Puente del Dragón / Camino del Realaje / Vía Verde del Guadaira / Universidad Pablo de Olavide / Carril-bici UPO-Sevilla / Túnel bajo la SE-30 (frente a cocheras del Metro) / Explanada entrada frente al Parque del Guadaira / Carril-bici del Parque del Guadaira / 11:30 Explanada frente al campo del Betis (Convergencia con el itinerario proveniente de Dos Hermanas).

Sanlúcar La Mayor, 21 kilómetros

Ecocentro (Sanlúcar la Mayor) 09:45 h. / C. Cristóbal Colón / A-472 / A-8076 / 10:05 h. (convergencia con itinerario de Benacazón) / 10:10 h. (convergencia con itinerario de Villanueva del Ariscal). / Pza. del Ejército del Aire (ESPARTINAS) 10:20 h. / A-8076 / Pza. de la Merced (GINES) 10:40 h. / A8076 / Glorieta Hermanos Maristas. C/ Real (CASTILLEJA DE LA CUESTA) 10:50 h. / A- 8076 (Cuesta del El Caracol) 10:55 h. (convergencia con el recorrido desde Bormujos) / A-474 / N-630 / Av. Primero de mayo / Rotonda del Bronce Carriazo / C. José Payán / C. Montaña / Av. Clara Campoamor / CAMAS 11:05 h. (convergencia con el recorrido desde Salteras) / Puente de La Señorita / C. Juan Antonio Vizarrón. 11:15 h. (Sevilla) / Torre Sevilla Pl. alcalde Alfredo Sánchez Monteseirin / C/ Gonzalo Jiménez de Quesada / Av. Expo´92 / puente del Cristo de la Expiración / C. Radio Sevilla / Paseo alcalde Marqués del Contadero / Cruce hacia – Jardines del Cristina 11:45 h. / Puerta de Jerez 12:00 h. (convergencia con el itinerario de Sevilla)

Salteras, 13 kilómetros

SALTERAS (13 km.). Plaza de España (Salteras) 10:15 h. C. Cerca Chico / C. Federico García Lorca / Av. de la Constitución / Av. de Sevilla / A-8077 / C. Mariana de Pineda (Valencina) / Peña Sevillista (VALENCINA) 10:35 h. / C. La Pastora / Av. Andalucía / SE-3407 / A-8077 / Calle Real (Castilleja de Guzmán) / Pza. Del Altozano (CASTILLEJA DE GUZMAN) 10:50 h. / Av. del Aljarafe / A-8077 / C. Buen Aire (Camas) / C. Alcalde Manuel Marín / Pza. del Ayuntamiento (Camas, convergencia con el itinerario desde Sanlúcar) 11:05 h.

Villanueva del Ariscal, 20 kilómetros

Caseta Municipal 9:45h. (Villanueva del Ariscal) / Ctra de Villanueva / Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) 10:10h.

Benacazón, 23 kilómetros

Plaza de la Constitución (Benacazón) 09:45 h / C. Méndez Núñez / C. San Roque / C. Párroco Ángel López / C. Pedro de la Rosa / SE-3308 / Ciudad Deportiva (Umbrete) 9:55 h / C. Fernando Rodríguez Ávila / C. Río Quema / A-8059 / Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) 10:05 horas.

Bormujos, 13 kilómetros

Plaza de Andalucía (Bormujos) 10:15 h. / Avda. del Aljarafe / Avda. Juan Carlos I / C. La Paquera de Jerez / C. De la Niebla / Avda. de la Aurora / C. Pastora Imperio / Avda. Europa / Avda. Blas Infante / Pza. del Ayuntamiento (TOMARES) 10:25 h. / Calle Molino / Puente sobre Ctra. Huelva / Calle Prof. Tierno Galván / A-474 / Cruce con Ctra. de El Carambolo (convergencia con el recorrido desde Sanlúcar la Mayor) 10:55 horas.

Otros itinerarios

Además de estos recorridos, existirán otros itinerarios que pasarán por las localidades de Palomares del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río y La Algaba, con una distancia de entre 8 y 18 kilómetros, dependiendo del municipio.