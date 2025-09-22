Diez años de Mano de Santo en Sevilla con mucho taco

Mano de Santo, primera taquería y mezcalería de Andalucía y referente de la cocina mexicana en Sevilla, celebra su 10º aniversario con una programación especial que une gastronomía, cultura y música. Del 23 al 27 de septiembre, la ciudad acogerá actividades únicas que incluyen pop-ups gastronómicos llegados desde Guadalajara (México), una cuidada selección de cócteles, catas de destilados de agave y cervezas mexicanas, y sesiones de DJ dedicadas a la cultura latina que caracteriza al restaurante.

Uno de los momentos más esperados será la visita de El Habanero Negro (Guadalajara, México), restaurante hermano de Mano de Santo, que ofrecerá por primera vez en España una serie de pop-ups con su propuesta gastronómica. Para la ocasión, Mano de Santo habilita un sistema de reservas por correo electrónico con el fin de garantizar el aforo durante toda la semana.

El programa incluye también catas guiadas de raicilla, mezcal, tequila y cervezas artesanales de Colima (Jalisco), siempre acompañadas de música en directo a cargo de DJs especializados en ritmos latinos y tropicales.

El viernes 26 será la jornada más especial con una gran fiesta de aniversario en la Sala Malandar (a partir de la 01:30 h), que contará con la participación de Sabor a Mí (Francia–México) y María José de Pilas aka Dalila, en una noche de salsa y latin beats.

Programación X Aniversario Mano de Santo

Martes 23 de septiembre

• Cata y cócteles con Raicilla La Venenosa (Jalisco, México).

• Sesión de salsa con DJ Tormenta & DJ Chama.

• 20:30 · Bajo reserva.

Miércoles 24 de septiembre

• Cata y cócteles con Mezcal Alipús y Encantado (Oaxaca, México).

• Sesión latin con el colectivo 45Fever: Pablo Doom & Dr. Bird.

• 20:30· Bajo reserva.

Jueves 25 de septiembre

• Pop-up El Habanero Negro (Guadalajara, México). Cena de Marisquitos.

• Cata de Tequila Cascahuin (Jalisco, México).

• Sesión latin con 45Fever: Gssu Yess & Skeletor.

• 20:30 h · Bajo reserva.

Viernes 26 de septiembre

• Pop-up El Habanero Negro. Noche de tacos.

• Cata de Cervezas Colimita (Colima, Jalisco – México) y Tequila 7 Leguas (Jalisco, México).

• Sesión con Miss Aleta DJ (Colombia).

• 20:30 h · Bajo reserva.

• Gran Fiesta X Aniversario en Malandar Club.

• Dls Sabor a Mí (Francia–México) y María José de Pilas aka Dalila. Salsa / Latin.

• 01:30 h. Por invitación.

Sábado 27 de septiembre

• Pop-up El Habanero Negro. Día de Birria tapatía y Tejuinos.

• Desde las 13:30 h · Bajo reserva.