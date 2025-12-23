Don Omar dará un concierto en Sevilla en 2026: fecha, precios y dónde comprar las entradas

El regreso a los escenarios españoles de Don Omar en 2026 ha superado todas las expectativas. El artista puertorriqueño actuará en concierto en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el sábado 18 de julio, tras agotar en tiempo récord las entradas para su única fecha anunciada en España. El Rey del Reggaetón ha elegido la capital hispalense como la siguiente parada en su gira del próximo verano, después de vender en poco más de una hora las 40.000 localidades para su concierto en el Tenerife Cook Music Fest, que se celebrará dos días antes.

Don Omar ha sido clave en la historia y evolución de la música urbana latina, con temas que han marcado a varias generaciones como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos. El cantante interpretará estos clásicos en un show de gran formato, diseñada para ofrecer una experiencia única e inolvidable al público sevillano. Además, el esperado concierto contará con la participación de artistas invitados que se darán a conocer próximamente.

Dónde comprar las entradas para el concierto de Don Omar en Sevilla

El concierto de Don Omar llega al Estadio de La Cartuja de la mano del Cook Music Fest. Las entradas saldrán a la venta el próximo 29 de diciembre a las 12:00 horas en cookmusicfest.es y, de acuerdo con la organización, se prevé una alta demanda desde el primer momento, después de que miles de seguidores quedasen sin la posibilidad de ver al artista en directo.

Por el momento, no han trascendido más detalles en cuanto a los horarios del concierto y el precio de las entradas. En cualquier caso, Don Omar ofrecerá un concierto multitudinario en el Estadio de La Cartuja, un recinto con experiencia en albergar grandes espectáculos musicales y con capacidad para acoger a 60.000 espectadores aproximadamente.

Auge, retirada y relanzamiento del 'Rey de reyes'

William Omar Landrón, Don Omar, debutó en 2003 con el álbum The Last Don y su primer sencillo Dale don dale. En 2005, produjo Los Bandoleros, con otros artistas como Romeo Santos, Wisin&Yandel o Jennifer López. El gran reonocimiento le llega con King of kings, que se convierte en todo un éxito con 6 millones de copias vendidas en América Latina y en España y sencillos como Salió el sol o Angelito.

Más tarde llegarían otos éxitos como Danza kuduro o Dutty love. En 2017, Don Omar llegó a nunciar su retirada de los escenarios con la gira Forever King: The Last Tour por Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, esta retirada fue temporal, pues desde 2023 ha actuado en Norteamérica en su gira Back Tour Reggaeton Tour. Este 2025, el artista ha roto todos sus récords con 385.000 asistentes a uno de sus conciertos en México.

Su trayectoria está avalada por 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de múltiples nominaciones internacionales, incluyendo los MTV Video Music Awards. En 2024, su influencia volvió a ser reconocida con el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y su inclusión en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.