Dónde ver el reestreno de 'La lista de Schindler' en Sevilla

Se cumplen 25 años del estreno de La lista de Schindler y la película se reestrena remasterizada en los cines españoles. También en Sevilla, donde se puede ver en el cine Avenida (18:30 horas en VOS) y en Nervión Plaza (22:00 horas).

Hacía tiempo que Steven Spielberg quería quitarse la etiqueta de rey del mainstream para ganarse el respeto de la crítica más purista de Hollywood.

El Rey Midas se había revelado como el gran gurú del cine de pellizco a través de la fantasía dramática (ET, Always), pero, sobre todo, era la gran referencia del cine de evasión bien hecho con clásicos como Tiburón, Encuentros en la tercera fase o la saga de Indiana Jones. Su enorme talento le hizo recorrer el arduo camino (para la mayoría, no para él) entre el cine independiente y las grandes superproducciones.

En 1993, Spielberg decidió poner en marcha su viejo proyecto de hacer un filme sobre la Segunda Guerra Mundial y se enfrascó en la dura tarea de adaptar la magnífica novela de Thomas Keneally El arca de Schindler (1982).

Tras el fiasco de El imperio del sol (1987), que se rodó en parte en la provincia de Cádiz con un jovencísimo Christian Bale como protagonista (seis nominaciones a los Oscar, cero premios), Spielberg quería demostrar que era capaz de estar a la altura intelectual de los más grandes de su generación, como Coppola o Scorsese, pero también de los históricos Kubrick, Zinnemann, Renoir o su admirado David Lean. Y lo consiguió con La lista de Schindler, que se estrenó el 15 de diciembre de 1993 en Estados Unidos y, el 4 de marzo de 1994, en España.

Las excelentes interpretaciones de Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Caroline Goodall se quedaron sin Óscar

La increíble historia de Oskar Schindler

Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas, busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia.

Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente, gracias sobre todo a su gerente Itzhak Stern (Ben Kingsley), también judío. Pero conforme la guerra avanza, Schindler y Stern comienzan ser conscientes de que, a los judíos que contratan, los salvan de una muerte casi segura en el temible campo de concentración de Plaszow, que lidera el comandante nazi Amon Goeth (Ralph Fiennes), un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos.

Triunfo en los Óscar

Aunque ganó siete Oscar, entre ellos el de la preciosa fotografía en blanco y negro a cargo de Janusz Kaminski y el de Mejor Director y Mejor Película para Spielberg (la elección de Harrison Ford para entregar el galardón más importante no fue casual), resulta frustrante que las grandes interpretaciones de Neeson, Kingsley, Goodall y Fiennes se quedaran sin premio.

Cuatro años después, Spielberg volvió a conseguir la ansiada estatuilla a Mejor Director por Salvar al soldado Ryan, maravillosa obra épica que se encuentra en todas las listas de expertos como una de las 10 mejores películas bélicas de la Historia del Cine.