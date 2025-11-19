Dormir mejor en la menopausia: el Macarena abre la puerta al descanso femenino

El Hospital Universitario Virgen Macarena celebrará el próximo 25 de noviembre una jornada informativa dedicada a los trastornos del sueño en la menopausia, con un enfoque multidisciplinar que reunirá a especialistas en Neurofisiología, Ginecología, Neumología y Salud Mental. El encuentro tendrá lugar en el Aula Magna del hospital, a partir de las 16:00 horas, y estará coordinado por las doctoras Carmen Menéndez de León y María Aguilar Andújar, del Grupo de Trabajo de Insomnio del hospital.

La actividad busca ofrecer una visión completa sobre cómo la menopausia puede afectar el descanso y la salud de las mujeres, desde la atención primaria hasta las unidades hospitalarias especializadas. La jornada comenzará con una exposición sobre la relación entre menopausia y sueño a cargo de las doctoras Inmaculada Martínez Roche y Carmen Menéndez de León, seguida de la intervención de la doctora Ángela Limón Fernández, del Centro de Salud Polígono Norte, quien analizará las principales quejas de las mujeres atendidas en atención primaria.

La doctora Mónica Palacios Hoyos, de Medicina Interna, ofrecerá una visión global de los cambios vasculares, metabólicos y generales que ocurren durante esta etapa de la vida. El programa profundizará luego en trastornos específicos como la apnea del sueño será abordada por la doctora Concepción Romero Muñoz, la cefalea por la doctora Laura Castillo Moreno, y los factores emocionales que afectan el descanso, por el doctor Gonzalo Rodríguez Menéndez, de Salud Mental.

La clausura correrá a cargo de la doctora María Aguilar Andújar, quien expondrá el abordaje integral de los trastornos del sueño desde la Unidad de Sueño del hospital. Durante la jornada habrá pausas para café y espacios de debate con los asistentes, fomentando la interacción y la resolución de dudas.

Con esta iniciativa, el Macarena refuerza su compromiso de ofrecer información y estrategias prácticas para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la menopausia y promover un descanso saludable durante esta etapa.