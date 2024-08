Con la elegancia y comodidad en los pies

La pandemia cambió la forma de pensar de muchos y generó nuevos horizontes para otros. Para Isabel Lara fue una manera de cumplir un sueño. Después de 17 años dirigiendo centros comerciales se dio cuenta de que cada vez le costaba más trabajo “encontrar zapatos cómodos y de calidad”. Hace casi dos años, en septiembre de 2022, comenzó a tomar forma Ysbel, su empresa de calzado.

“Hice muchos bocetos, busqué muestras, artesanos, etc. y nacieron los modelos de Ysbel”, recordó. “Lo mejor de este calzado es su comodidad. Con ellos te sientes segura. Mis clientes me dicen que son zapatos o sandalias cómodos y que no les provocan molestias”.

Isabel Lara. / M. G.

Uno de los secretos es la piel que utiliza para su fabricación. “Es suave y se adapta perfectamente al pie”, aseguró. Es un el calzado de calidad, diseñado y manufacturado tradicionalmente. “Están fabricados en España. Me costó mucho encontrar productores de calzado, te empujan a que vayas al extranjero a fabricar por el tema de los costes, pero no quería. No son sólo fabricados aquí sino que también están hechos como toda la vida”, explicó Lara.

El resultado es “un zapato de alta calidad a un precio asequible teniendo en cuenta que es un producto manufacturado”, explicó. “Las sandalias son verdaderas joyas, y no lo digo yo, sino los propios artesanos zapateros”, añadió.

Cada pieza está creada a mano con las técnicas tradicionales de fabricación, respaldando así el tejido productivo de la industria del calzado. Una característica que hace que cada vez tenga más clientes a los que llegan los zapatos, cuñas y sandalias desde Morón de la Frontera a toda España.

Tiene multitud de modelos “aunque aún estoy empezando” sobre los que trabaja según los gustos de las clientas. “Además me sirve mucho, por ejemplo, que me digan, pues a este a lo mejor, si le pones tal cosa, me resulta más cómodo, o si prefieren un agarre o un color sobre otro”, recalcó.

Para el verano, las alpargatas de cuña Rocío se han convertido en tendencia, “son muy cómodas para este tiempo”. Para las novias que busquen un calzado diferente, el modelo Covadonga es cómodo y elegante. Pero no sólo hay cuñas. Las Mary Janes son el top de ventas para otoño e invierno. Un zapato que combina con todo y que sirve tanto para un ocasión en la que hay que ir más arreglada como para algo más informal.