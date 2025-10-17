El encuentro ‘Leer nos hace mejores’ reúne a 'bookfluencers' para reivindicar el poder transformador de la lectura

Los libros unieron a jóvenes y bookfluencers en el encuentro Leer nos hace mejores, organizado por la Fundación José Manuel Lara, con la colaboración de la Fundación Cajasol. La jornada demostró que la lectura no solo educa, sino que también inspira, conecta generaciones y transforma vidas. Creadores, lectores y especialistas reflexionaron sobre cómo la literatura despierta la imaginación, fomenta la empatía y fortalece la conciencia crítica, recordando que leer sigue siendo una de las herramientas más poderosas de nuestra sociedad.

El evento contó con la participación de los bookfluencers Patricia Ibárcena (@patibarcena), Hugo Covelo (@c0velo), Mercedes Viana (@mercedessbookss) y la escritora María Dillon López (@mariadillon_libros), autora de Cuello de botella, ganadora del I Premio de Novela Joven Leer Suma. Asimismo, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, dio la bienvenida asegurando que “la lectura no solo forma, también transforma. Leer nos hace mejores porque nos convierte en personas más libres con mayores posibilidades”.

Redes sociales, jóvenes lectores y nuevas voces literarias

Moderado por Patricia Ibárcena, el diálogo exploró cómo las redes sociales se han convertido en un aliado clave para acercar los libros a los jóvenes, facilitando el descubrimiento de historias, autores y experiencias compartidas.

Los bookfluencers Hugo Covelo y Mercedes Viana compartieron sus vivencias sobre cómo la lectura puede contagiarse en el entorno digital, mientras María Dillon López explicó el proceso creativo de Cuello de botella, una distopía juvenil que combina acción, diversidad y reflexión sobre los retos contemporáneos. También habló de la experiencia de recibir el I Premio de Novela Joven Leer Suma, un reconocimiento que celebra nuevas voces literarias.

La Fundación José Manuel Lara tiene como misión fomentar la lectura y apoyar la educación como motores de transformación social. Además, impulsa la creación literaria, dinamiza el ámbito editorial y desarrolla programas que contribuyen a mejorar la competencia lectora y la cultura en la sociedad.