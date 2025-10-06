Ensaladillas y montaditos: Vuelve Con 2 panes y un pico al Paseo de Colón en Sevilla

Montaditos y ensaladillas no faltan en ninguna de las pizarras o cartas con tapas en Sevilla y tener en una misma calle una amplia variedad con las versiones de una docena de establecimientos, es una oportunidad que ninguno de los forofos

La ciudad se prepara para disfrutar de una de sus citas gastronómicas más esperadas. Del 10 al 13 de octubre de 2025, el Paseo de Colón acogerá la tercera edición de Con2Panes y 1Pico, el festival que rinde homenaje a dos de las grandes pasiones culinarias sevillanas: la ensaladilla y los montaditos.

Organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y la Asociación de Hostelería de Sevilla y Provincia, el evento reunirá a reconocidos establecimientos de la ciudad, que ofrecerán al público sus propuestas más creativas en un ambiente único a orillas del río Guadalquivir.

En su anterior edición, celebrada en 2024, el festival congregó a más de 7.000 visitantes, que degustaron 12.000 montaditos y 550 kilos de ensaladilla, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario gastronómico de la capital andaluza.

Programa y horarios

Viernes 10 de octubre : 20:00 a medianoche

: 20:00 a medianoche Sábado 11 y domingo 12 de octubre : 12:30 a medianoche

: 12:30 a medianoche Lunes 13 de octubre: 12:30 a 16:30

El acceso al evento tendrá un precio simbólico de 4 euros, que incluye una consumición.

Sabores con sello sevillano

Entre los establecimientos participantes destacan propuestas tan sugerentes como:

La Gitana Loca – Costilla loca: costilla de cerdo deshuesada y cocinada a baja temperatura con palo cortado, queso brie y mermelada de frambuesa

– Costilla loca: costilla de cerdo deshuesada y cocinada a baja temperatura con palo cortado, queso brie y mermelada de frambuesa Yumay – Ensaladilla de pollo asado a la cerveza negra

– Ensaladilla de pollo asado a la cerveza negra EntreCárceles – Bikini de rabo de toro

– Bikini de rabo de toro García Millán – Gazpachos y salmorejos de varios sabores

– Gazpachos y salmorejos de varios sabores El Rey del Chicharrón – Chicharrones

– Chicharrones Caleta II – Ensaladilla de pulpo a la brasa

– Ensaladilla de pulpo a la brasa La Extremeña – Montadito de lomo asado, rulo de cabra y cebolla caramelizada

– Montadito de lomo asado, rulo de cabra y cebolla caramelizada Pando Tapas – Ensaladilla sevillana con chicharrón de Cádiz

– Ensaladilla sevillana con chicharrón de Cádiz Patio San Eloy 9 – Montadito “Macareno” de cerdo ibérico con salsa anticucho y ncrema de piquillo de Lodosa

– Montadito “Macareno” de cerdo ibérico con salsa anticucho y ncrema de piquillo de Lodosa Castaño Abacería Centro – Ensaladilla de pollo asado con mayonesa de wasabi y cebolla frita

– Ensaladilla de pollo asado con mayonesa de wasabi y cebolla frita La Torrijada – Montadito de chicharrón de Cádiz, crema de queso y cebolla al Jack Daniel’s

– Montadito de chicharrón de Cádiz, crema de queso y cebolla al Jack Daniel’s Casa Baldomero – Ensaladilla de pulpo

Una experiencia gastronómica y cultural

Además de la degustación de ensaladillas y montaditos, el festival ofrecerá actividades complementarias para disfrutar en familia y con amigos, en un entorno privilegiado al aire libre, junto al Guadalquivir.

“Con2Panes y 1Pico” cuenta con el apoyo de Sevilla City Office, el Ayuntamiento de Sevilla, Picos Obando y Cruzcampo.