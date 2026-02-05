Llévate dos entradas para el concierto 'Una noche con los 3 Tenores'

El 22 de febrero, el Palacio de Conggresos y Exposiciones (FIBES) acogerá un espectáculo único. “Una Noche Con Los 3 Tenores” es una función inspirada en los legendarios conciertos de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, en el que la Orquesta Sinfónica del Bel Canto, compuesta por más de 50 músicos, rinde tributo a la magia de los tres tenores que conquistaron al mundo.

Un concierto vibrante y lleno de emoción para todos los públicos. Desde Diario de Sevilla sorteamos 2 entradas dobles ente nuestros lectores, tienes hasta el viernes 13 de febrero para poder participar.Es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación.

¡Mucha suerte!