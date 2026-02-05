Llévate dos entradas para el concierto 'Una noche con los 3 Tenores'

DIRECTO
Una noche con los 3 tenores
05 de febrero 2026 - 11:05

El 22 de febrero, el Palacio de Conggresos y Exposiciones (FIBES) acogerá un espectáculo único. “Una Noche Con Los 3 Tenores” es una función inspirada en los legendarios conciertos de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, en el que la Orquesta Sinfónica del Bel Canto, compuesta por más de 50 músicos, rinde tributo a la magia de los tres tenores que conquistaron al mundo.

Un concierto vibrante y lleno de emoción para todos los públicos. Desde Diario de Sevilla sorteamos 2 entradas dobles ente nuestros lectores, tienes hasta el viernes 13 de febrero para poder participar.Es muy sencillo, solo tienes que rellenar con datos veraces el formulario que encontrarás a continuación.

Consigue dos entradas

Disfruta del espectáculo inspirado en los legendarios conciertos de Pavarotti, Domingo y Carreras

Repertorio

Nessun dorma

La donna è mobile

Granada

Vesti la giubba

E lucevan le stelle

Pourquoi me réveiller

Una furtiva lagrima

Libiamo ne’ lieti calici

Torna a Surriento

Maria

’O sole mio

Funiculì, Funiculà

¡Y muchas más!

