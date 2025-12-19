Campeones del mundo en magia e ilusionismo aterrizan en Sevilla en un espectáculo único esta Navidad: dónde y cuándo será

Los próximos 3 y 4 de enero, el Auditorio de la Cartuja de Sevilla acogerá el espectáculo Magicians, la magia de los campeones, una cita única en la que el protagonista será el arte de la magia.

Conscientes del potencial que tiene España como referente de los espectáculos de este tipo, nace Magicians, en principio como una plataforma para dar visibilidad a los ilusionistas españoles que han conquistado premios internacionales y el reconocimiento de la comunidad mágica mundial. Con el paso del tiempo la iniciativa se acabaría materializando en unos espectáculos de magia únicos que durante esta Navidad harán su parada en la ciudad hispalense.

Este espectáculo-exhibición, reúne a varios de los grandes exponentes de la magia, cada uno con un estilo único e innovador, para así ofrecer una experiencia inolvidable que trasciende a lo que se ve sobre el escenario para convertirse en patrimonio cultural. Como dicen desde su propia plataforma, Magicians es un homenaje a la creatividad, la destreza técnica y la capacidad de sorprender. "No se trata solo de ver magia, sino de vivirla, de sentir el asombro en cada acto, en cada imposible convertido en realidad".

Artistas que participan

Entre los ilusionistas y magos que forman parte de Magicians, en Sevilla estarán presentes figuras como Adrián Carratalá, recientemente galardonado con el Premio Europeo de la Magia FISM y distinguido ganador de Fool Us en la TV Americana, quien aportará carisma, creatividad y excelencia al evento; Javier Botía, campeón del mundo de mentalismo, ganador del prestigioso Fool Us america y del Premio Italiano de la Magia, es un auténtico showman que ha conquistado televisiones y grandes escenarios internacionales y cuyo talento lo ha llevado a brillar en Broadway o Mag Marín, en la categoría de Grandes Ilusiones, artista talentoso, campeón de España, Mandrake d ́or 2025 y referente indiscutible en el panorama internacional.

Fechas, horarios y entradas

El espectáculo Magicians se podrá disfrutar los próximos 3 y 4 de enero de 2026 en el Auditorio de la Cartuja. Los horarios de la funciones son los siguientes:

3 de enero , a las 17:00 y a las 20:00 horas.

, a las 17:00 y a las 20:00 horas. 4 de enero, a las 12:00 y a las 20:30 horas.

Las entradas para poder disfrutar de este espectáculo se pueden adquirir en la página web del auditorio. El precio de la entrada es de 28 euros para todos los públicos. Los menores de edad tendrán que cumplimentar una autorización de sus padres, madres o tutores legales. De igual manera, para adquirir localidades para personas con movilidad reducida es necesario consultar la disponibilidad mandando un correo a la dirección info@yventu.com. El acompañante, si lo precisara, también deberá adquirir esta tipología de entrada.