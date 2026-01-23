El increíble edificio sevillano del siglo XIX que funcionó como estación de tren y que se acabó convirtiendo en un centro comercial

A las puertas de Sevilla desde el Aljarafe, muy cerca de la zona centro de la ciudad pero lo suficientemente retirada como para que se escape del interés de las rutas turísticas más convencionales, se encuentra el edificio que hoy pertenece al centro comercial Plaza de Armas pero que antaño fue la antigua estación de tren de Córdoba.

El edificio de estilo neomudéjar en el que se encontraba fue construido en 1889 por los ingenieros José Santos Silva y Nicolás Suárez y Albizu para albergar el que sería el Pabellón de Sevilla durante la Exposición Iberoamericana de 1929. Sin embargo, tras su uso como tal sus funciones comenzarían a ser diferentes.

La construcción tiene 105 metros de longitud, 30 metros de anchura y 20 de alto, lo que permitía dar cobijo a los andenes al estar apoyado el inmueble en pilares de hierros cimentados con un sistema revolucionario para la época. Siguiendo el estilo parisino, en el exterior se dispuso de una chapa ondulada y en el interior, de un revestimiento de madera.

El primer tren que llegó a la estación Plaza de Armas lo hizo en 1901 y el último salió el 29 de septiembre de 1990. Conocida popularmente como estación de Córdoba, comenzó a construirse en 1901 por la compañía privada M. Z. A, llamada así porque hacía el trayecto Madrid-Zaragoza-Alicante.

La Estación de Plaza de Armas estuvo en desuso desde 1990 hasta que la Expo 92, convirtiéndose en parte del pabellón de Sevilla. Finalizada la Muestra Universal, la antigua estación de Córdoba volvió a caer en el olvido durante otros siete años para convertirse en centro comercial y de ocio en 1999, respetándose la estructura del edificio aunque con funciones abolutamente diferentes.

A pesar de estar lejos de las principales rutas turísticas, el edificio en el que actualmente se encuentra Plaza de Armas está considerado una de las obras más trascendentales de la arquitectura sevillana, puesto que marcaría la línea que siguiera la arquitectura andaluza del siglo XX. La construcción cuenta con una fachada de tres cuerpos. La central está formada por una gran bóveda de hierro y cristal. Su diseño está inspirado en un patio de la Alhambra de Granada y en los arcos de la mezquita de Tánger. Sin embargo, considerando los avances de la ingeniería de la época, siguió la línea general francesa.

Actualmente, en el centro comercial se puede tanto ir de compras como disfrutar de un buen café o menú, salir de fiesta e incluso dar un paseo por los pasillo que componen el espacio.