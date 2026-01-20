El pueblo de Sevilla que fue muy importante en época romana y que tiene uno de los castillos más impresionantes de la provincia

A algo más de 50 kilómetros de Sevilla capital, en la zona de la Campiña, se encuentra el municipio de El Coronil, una localidad con alrededor de 5000 habitantes que posee una localización estratégica entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. De origen prehistórico aunque con una gran importancia en época romana y cristiana, este pueblo alberga, además, uno de los castillos más llamativos de la provincia de Sevilla, convirtiéndolo en un interesante atractivo turístico.

Evolución histórica

Los primeros asentamientos humanos que se encuentran en la zona data del periodo Calcolítico, en torno al 2300 a. C. Estos se dan en lugares con condiciones favorables, en enclaves elevados que facilitaban la defensa, en zonas de fácil comunicación para el comercio o cerca de manantiales de agua para favorecer su abastecimiento.

Destacan en esta zona los yacimientos de la Fresnadilla, el Tesorillo, la Piedra Hincada o las Aguzaderas entre otros muchos. Los dos principales serían los del Molino Pintado y del Cerro El Casar, que en realidad estarían situados hoy fuera del término municipal coronileño pero si bastante cerca de su actual núcleo urbano.

Tras sus orígenes, el periodo histórico más importante sería el romano, no solo por un aumento considerable del poblamiento del lugar, sino también por los numerosos asentamientos encontrados y la abundancia de útiles y monedas de esta época. Así la riqueza agrícola de la zona poblará sus campos de villas romanas que actuarán como núcleos de explotación agrícola y ganadera y que tendrán su esplendor en el siglo II d. C. En este contexto el yacimiento de El Casar se convertirá en la ciudad romana de Salpensa que adquirirá la categoría de municipio romano, acuñando su propia moneda desde época Flavia y de la que se han conservado sus propias leyes municipales.

En la época medieval tendría lugar la construcción de sus castillos, el de la Villa y el de las Aguzaderas, ambos muy transformados después tras la reconquista cristiana. Las continuas tensiones entre musulmanes y cristianos trajo como consecuencia que la zona quedara muy despoblada. Esta se fue repoblando con gente que provenía de otros lugares y que llegaban al actual Coronil bajo la promesa de recibir beneficios por habitar dichas tierras.

Castillo de El Coronil

Se piensa que el castillo de las Aguzaderas está asentado sobre una antigua atalaya de origen celta que permitiría controlar las rutas de comunicación que cruzaban por esta zona. Su edificación se produjo tras la Reconquista, a mediados del siglo XIV. La fortaleza la construyeron, íntegramente, los cristianos para defender la Frontera o Banda Morisca entre el Reino de Sevilla, el Reino Nazarí de Granada y el Protectorado Benimerín, establecido entre las costas de Málaga y Cádiz y la Serranía de Ronda y Cádiz.

Cuando el castillo se edificó, su propietaria era la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. El cabildo catedralicio desembolsó por su construcción la cantidad de 22.800 maravedíes. En dicho importe va incluido la mano de obra, la leña y las piedras que se utilizaron.

Como peculiaridad, esta construcción no está situado en un lugar elevado, sino en una vaguada. La ubicación utiliza la roca madre como cimiento y el abundante manantial, que brotaba entre las peñas, para el abastecimiento humano, ganadero y agrícola.ç

En la actualidad se trata de una zona que se puede visitar junto a otros atractivos del pueblo, como la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, el también castillo de la Villa, el Patio de vecinos del Castillo, el caserío de la localidad, la Torre de Almazara y la Capilla de la Vera Cruz, sin dejar atrás el increíble entorno en el que se encuentra este pequeño pueblo de la campiña sevillana.