La capillita de Sevilla que parece de película por su increíble ornamentación en poco espacio: "Cuesta creer que no sea más conocida"

En el Casco Antiguo de Sevilla, en la calle Jovellanos, se levanta un pequeño templo que es toda una joya del barroco en la ciudad: la capillita de San José, una construcción que fue promovida por la corporación de los carpinteros en el siglo XVIII, tras reunirse en cabildo para ampliar el viejo templo que había en este lugar con la incorporación de una nueva capilla mayor.

Esta sería mucho más profunda y estaría dotada de un crucero delantero, un camarín y un trasaltar. Se trata de una de las pocas capillas de origen gremial-devocional conservadas en Andalucía. Los trabajos iniciados en 1746 para su modificación finalizarían en 1766 con la incorporación de un tramo a los pies de la antigua iglesia y la construcción de la nueva fachada principal. De la capilla demolida, tan solo se conserva el artesonado mudéjar de la entrada.

Construcción de la Capilla de San José

La construcción actual de la capilla de San José es consecuencia de dos etapas que se desarrollan en el siglo XVIII: la primera se desarrolla de 1698 a 1717 y corresponde a la nave, la portada lateral, los dos retablos de columnas salomónicas y la pintura mural de la bóveda. La segunda, comprendida entre 1746 y 1766, cuando se realiza el resto del conjunto. Por este motivo la capilla de San José presenta esa fuerte unidad barroca que le hace ser uno de los ejemplos más significativos del barroco sevillano.

En la edificación de esta capilla participó y sigue participando de forma activa el pueblo sevillano con sus donativos y limosnas. Pese a sus reducidas dimensiones, es una de las iglesias de mayor ornamentación barroca de la ciudad. Es de subrayar su bella portada principal, bastante monumental para el pequeño tamaño del templo.

Este templo está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), en virtud de su declaración como Monumento Nacional (hoy BIC) el 4 de septiembre de 1912. La Orden de Frailes menores Capuchinos se convierten en responsables de la Capilla a partir de 1916, momento en el que, junto a otros, Fray Diego de Valencina, desarrollaría una labor determinante para la conservación del inmueble antes y después, hasta su fallecimiento en 1950.

Qué opinan los visitantes sobre la capilla

A pesar de su majestuosidad y su gran ornamentación, la capilla de San José pasa desapercibida entre las iglesias que hay en la hispalense. Sin embargo, quienes la visitan quedan fascinados con su interior.

Entre los comentarios sobre esta capilla en Google Reseñas destacan el de Jorge M., que asegura que es "espectacular se mire por donde se mire", o el de Fernando F. que dice que "la Capilla de San José es una de esas joyas ocultas que cuesta creer que no sean más conocidas". Estrella M. destaca la increíble restauración que han hecho, mientras que José Vicente R. se suma a las impresiones que despierta la capilla: "Una joya. Tan pequeña como hermosa. De lo más bonito de Sevilla".