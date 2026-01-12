Los jardines en pleno centro histórico de Sevilla que fueron un cementerio y que hoy se han convertido en un increíble parque

En el centro histórico de Sevilla y en uno de los lugares más frecuentados por las rutas turísticas, justo detrás de la Plaza de España, se encuentran los Jardines del Prado de San Sebastián, otro de los pulmones verdes de la hispalense que conecta la intimidad de los jardines de los Reales Alcázares con la majestuosidad del Parque de María Luisa. Esto lo convierte en una zona que en ocasiones pasa desapercibida, pero que ha tenido una gran importancia en su pasado y que en la actualidad alberga multitud de zonas verdes y de juegos para los más pequeños, convirtiéndolo en un lugar de calma y sosiego en pleno centro.

Llamados así por su cercanía con la parroquia de San Sebastián, en el barrio del Porvenir, los que hoy son los Jardines del Prado de San Sebastián fueron hace cuatro siglos, en 1649, un cementerio improvisado cuando la peste arrasó Sevilla. Posteriormente, en el siglo XIX (año 1846) se convertirían en el recinto en el que se instaló la primitiva Feria de Ganado que daría lugar a la conocida Feria de Abril. Los jardines tal y como los conocemos hoy día no se inaugurarían hasta el año 1997, después de una dura pugna entre las autoridades urbanas y los intereses inmobiliarios que habían pujado durante décadas por la construcción del lugar.

Los Jardines del Prado de San Sebastián

Los Jardines del Prado se estructuran en tres niveles en los que hay un notable diseño geométrico gracias a la disposición de sus elementos vegetales. Este diseño pasa también por la utilización de estanques, fuentes y pequeñas cascadas, que dan un inusitado protagonismo al agua a la manera en la que lo haría un jardín islámico, dejando en la zona central de los jardines un espacio libre dispuesto para la realización de actividades sociales y culturales, como por ejemplo el animado Festival de las Naciones que cada año, y durante todo el mes de octubre se desarrolla en él. Este 2026 albergará la Ciudad de los Niños, un espacio lúdico y educativo especialmente diseñado para la infancia, con juegos inclusivos y tematización inspirada en la historia de Sevilla.

En el año 2008 se empezó a construir en la zona este del jardín un moderno edificio que pretendía albergar la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla, de manos de la arquitecta Zaha Hadid, pero la polémica por construir en zonas verdes, que llegó al Parlamento Europeo, hizo que finalmente no se llevara a término esta edificación.

La zona alberga a medio centenar de especies vegetales, con plataneras, palmeras datileras y washingtonias de tronco fino , acompañadas por lantanas o banderas españolas, de gran valor ornamental por sus pequeñas flores de colores rojo y amarillo, de ahí su nombre. También hay tipuanas o palo rosa que adornan con sus flores de llamativo color amarillo, así como tuyas, con sus frutos rojizos o el mirto, con flores blancas pobladas de estambres que se encuentra casi siempre formando setos. Más allá de estas especies vegetales hay un laurel de Indias o jacarandas, lo que le otorga una variedad de colores al parque que va cambiando según la época del año.

Todo esto convierte a los Jardines del Prado de San Sebastián en una importante zona verde plagada de historia que, a pesar de encontrarse en un lugar clave para el tránsito de turistas en la ciudad, pasa desapercibida entre otros lugares emblemáticos de la Sevilla que la rodean, como la Plaza de España, la antigua Fábrica de Tabaco, los Jardines de Murillo o los Reales Alcázares.