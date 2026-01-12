El palacio neomudéjar a 15 minutos que ha sido la tumba de Hernán Cortés y que ahora es un colegio

A escasos 15 minutos de Sevilla capital en coche, en el municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta, se encuentra uno de los edificios que más importancia tuvo en la Sevilla del siglo XVI. Se trata de la casa palacio de Hernán Cortés, una construcción que parece una fortaleza con muros de ladrillo, de estilo neo mudéjar en la que pasó los últimos años de vida Hernán Cortés, quien lideró la expedición a México e hizo caer el Imperio azteca. Este fallecería en el año 1547 y sus restos serían trasladados hasta en nueve ocasiones hasta llegar al muro de la Iglesia de Jesús Nazareno, en el centro histórico de la Ciudad de México, en un lugar que no admite visitas turísticas y en el que solo hay una placa que confirma que allí reposan sus restos: «Hernán Cortés 1485-1547».

En la actualidad, una lápida junto a una de las puertas de acceso a las habitaciones que ocupó destaca este hecho histórico: «Aquí murió el gran conquistador de México en 1547».

La casa palacio fue propiedad del jurado hispalense Juan Rodríguez, cuyo título es similar al del alcalde de la ciudad en la actualidad. Posteriormente fue abandonada y quedó en ruinas hasta que en el año 1855, en el siglo XIX, la adquirieron los duques de Montpensier, Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón, para convertirla en su casa de verano. El resto del año vivían en el Palacio de San Telmo.

Con el paso de los años la casa palacio pasaría a ser patrimonio real después de que la hija de los duques de Montpensier, María de las Mercedes de Orleáns, se casara con el rey Alfonso XII. Con la muerte prematura de esta, el edificio le sería cedido a la hija mayor de ambos.

En septiembre de 1899 llegaron de Gibraltar a Sevilla las religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, de procedencia irlandesa, de ahí que sean conocidas por el nombre de Las Irlandesas. Alquilaron esta casa de manos de la reina María Cristina hasta que la recibieron en propiedad en 1903. Por este motivo en la actualidad sigue funcionando como colegio de esta orden.

En su interior, en 1910 se inauguró la Capilla de la Bienaventurada Virgen María de estilo neogótico, en cuyo altar mayor se encuentra la Inmaculada Concepción, San José, el Sagrado Corazón y un Sagrario. A día de hoy, las paredes de este lugar aún son el reflejo de la personalidad de Hernán Cortés marcada por una vida intensa y llena de aventuras en cuyas salas quedan recogidos los acontecimientos más importantes de su vida.

Sobre Castilleja de la Cuesta

Ubicada a pocos kilómetros de la hispalense, se cree que el origen de este pueblo del Aljarafe podría estar en la ciudad tartésica de Ucia. La colonización romana de estas tierras se concreta en el campamento fortificado de Castra, nombre que los visigodos conservan y que los árabes convierten en la alquería de Castalla Tala-sana. Tras ellos, llegarían los cristianos, con la conquista de Fernando III el Santo en 1248, quien mantuvo el carácter agrícola del municipio.

En la actualidad este pueblo de Sevilla destaca, no solo por su patrimonio histórico, sino por la elaboración de uno de los productos más característicos de Sevilla fuera, incluso, de Andalucía: las tortas de aceite de Inés Rosales. En la última década, Castilleja de la Cuesta ha crecido a un ritmo vertiginoso por su cercanía con Sevilla, convirtiéndose en ciudad dormitorio por las buenas comunicaciones y servicios que ofrece a sus vecinos y vecinas.