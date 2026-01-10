El pueblo de Sevilla que fue un campamento militar romano y que ahora tiene un increíble palacio con bellos jardines

A escasos 20 minutos en coche desde Sevilla capital se encuentra el municipio de Castilleja de Guzmán, un pueblo ubicado en la comarca del Aljarafe que se erige sobre una colina desde la que hay unas vistas privilegiadas de los alrededores.

El origen de su población se remonta al periodo calcolítico para, posteriormente, ser ocupada por tartesios y turdetanos, existiendo varias necrópolis de estas épocas como lo demuestran los dólmenes y yacimientos existentes. Tras la fundación de la ciudad de Itálica en 206 a.c. por el general romano Escipión el 'Africano', se estableció un castro militar y diversas villas agropecuarias que posteriormente fueron ocupadas por los visigodos. Todo apunta a que el origen de la población se fecha en la época romana, cuando funcionaba como campamento militar debido a su situación estratégica: una especie de atalaya natural capaz de controlar los alrededores y prevenir invasiones normandas o castellanas.

Tras el paso de los árabes y con la conquista cristiana el municipio pasó a llamarse Castilleja de Guzmán en el siglo XVI, cuando el señorío fue adquirido por la Casa de los Guzmanes. En él se encontraba la hacienda de la Divina Pastora, que más tarde se acabaría convirtiendo en un palacio cuyos jardines serían diseñados por el arquitecto, paisajista, e ingeniero Jean Claude Nicolás Forestier, el mismo que diseñó el Parque de María Luisa, constituyendo un de los actuales tesoros patrimoniales del municipio.

Palacio de los Guzmanes

El Palacio de los Guzmanes es uno de los principales atractivos de esta localidad de Aljarafe sevillano. La construcción data de los siglos XVII a XVIII y es de estilo regionalista con tintes neo-clásicos. En él destacan su patio neo mudéjar, la capilla y la biblioteca. Restaurado a principios del siglo XX, con nuevas intervenciones en la década de los 40, dispone de un extenso jardín escalonado de 26.000 metros cuadrados, diseñado por Forestier y construido bajo su dirección a finales de los años 20. Estos han sido declarados Bien de Interés Cultural, con un mirador que dispone de unas vistas únicas al Aljarafe.

En el siglo XX el palacio y sus jardines se cederían al Ayuntamiento de Sevilla y, posteriormente, al Ministerio de Educación Nacional para que lo destinase a Residencia de Estudiantes Hispano-Americanos.

Más allá del Palacio de los Guzmanes, en esta localidad destacan también la Torre de Contrapeso, el entorno natural del arroyo de Alfileres, con una gran diversidad de animales y especies vegetales, el Parque de la Cultura y el dolmen del Señorío, un monumento funerario de la Edad del Cobre, además de un entorno en el que hay varias rutas senderistas con miradores desde los que hay unas vistas privilegiadas.