Estepa arranca una nueva campaña de mantecados y polvorones

El Consejo Regulador de las IGP “Mantecados de Estepa” y “Polvorones de Estepa” anuncia el inicio de la nueva campaña de producción en las 18 fábricas amparadas bajo su sello de calidad. Con este arranque, Estepa renueva su papel como "la gran despensa dulce de la Navidad", manteniendo vivo un legado de más de cinco siglos de historia y llevando a todos los hogares productos únicos, elaborados con mimo, tradición y bajo la garantía del doble sello de calidad europeo que distingue a los auténticos mantecados y polvorones de Estepa.

La campaña 2025 se presenta marcada por factores externos, como el incremento de materias primas esenciales (almendra y chocolate, principalmente) y la subida en los salarios recogida por convenio. A esto se suma la dificultad que, al igual que otros sectores, experimenta la industria en la búsqueda de mano de obra suficiente para cubrir las necesidades de campaña.

Aun así, desde el Consejo Regulador se quiere subrayar el esfuerzo constante de nuestras empresas para que estos incrementos repercutan lo mínimo posible en el consumidor. La subida media prevista será de entre un 5 y un 7%, según la variedad, situándose muy por debajo de la que experimentarán otros dulces navideños. Esto refleja, un año más, el compromiso de nuestras fábricas —que no son grandes multinacionales, sino empresas familiares y locales— con ofrecer la mejor relación calidad-precio del mercado.

El presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha valorado el inicio de la campaña: "Nuestro compromiso es que las familias puedan seguir disfrutando de los auténticos Mantecados y Polvorones de Estepa, con la mejor calidad y al mejor precio posible. Son parte de nuestra identidad, y queremos que sigan estando presentes en todas las mesas navideñas".

Además, Fernández ha destacado "la importancia de seguir contando con el apoyo institucional, tanto por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Estepa, como especialmente de la Diputación de Sevilla. En estos últimos años, gracias al compromiso de su presidente, Javier Fernández de los Ríos, hemos podido llevar a cabo proyectosfundamentales para la promoción y consolidación de nuestro sector".

Con todo ello, Estepa afronta un nuevo inicio de campaña con la ilusión de mantener vivo el legado que ha convertido a la localidad en referente indiscutible de la Navidad en España.