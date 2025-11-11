Una exposición y una conferencia para recordar el colectivo Pandora en Bellavista

Inauguración de la exposición sobre el Pasacalles de la Asociación Cultural Pandora en el Centro Cívico de Bellavista

En los años 80 nació en el barrio de Bellavista el colectivo Pandora, un grupo de jóvenes con inquietudes sociales y artísticas dio un gran impulso a las actividades culturales de esta zona de Sevilla organizando, entre otras cosas, un pasacalles anual por sus calles.

Uno de los carteles del pasacalles / M. G.

Hasta el próximo jueves 13 de noviembre se podrá visitar en el Centro Cívico una exposición de los objetos, carteles y materiales diversos utilziados en cada pasacalles a través de los cuales se cuenta la historia de este colectivo y su importancia en el barrio. Pero el momento más importante y que servirá además como reconocimiento a aquellos jovenes de entonces y su compromiso con Bellavista será el jueves a partir de las 19:30, cuando Domingo Martínez, Jaime Blanco y Juan Carlos Pérez, los impulsores de Pandora, charlen sobre esta época y cómo ha evolucionado el barrio en este tiempo. La cita es en el salón de actos del Centro Cívico y se entregarán reconocimientos a vecinos del barrio vinculados con el pasacalles.

Varios objetos utilizados en los pasacalles del barrio. / M. G.

Esta actividad está incluida dentro de los actos del Cenenario del barrio de Bellavista. El Pasacalles tiene una historia que se remonta a 1982, cuando un grupo de artistas y jóvenes del barrio decidieron organizar un desfile que, con el tiempo, daría lugar a la Asociación Cultural Pandora. Durante más de una década, fue una tradición ineludible de las Velás, hasta mediados de los años 90. En 2017, el desfile fue recuperado gracias al empuje de la comunidad, resurgiendo como un emblema de las fiestas de Bellavista.