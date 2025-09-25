Exposición Romance de la Luna Luna en la Fundación Valentín de Madariaga para Alalá

Ayer, 24 de septiembre, se inauguró en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya la exposición Romance de la Luna, Luna, para celebrar el 10º aniversario de la Fundación Alalá. Un recorrido artístico inspirado en el célebre poema de Federico García Lorca y enraizado en la identidad y la cultura gitana. La muestra se podrá visitar hasta el 23 de noviembre, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00.

En estos 10 años, la Fundación Alalá está realizando una gran labor en las Tres Mil viviendas, como destacó Valentín de Madariaga Parias. José María Pacheco, presidente de la Fundación Alalá, señaló el compromiso de ambas entidades, tanto de Alalá como de la Fundación Valentín de Madariaga, en la integración social de los colectivos más débiles. La Fundación Alalá, atiende a 400 niños entre Sevilla y Jerez, a los que les dan la oportunidad de conseguir un futuro mejor.

Comisariada por Paco Pérez Valencia, la exposición reúne a reconocidos artistas contemporáneos: María Ortega Estepa, Anuca Aísa, Pierre Gonnord, Emilio Caracafé, Cristina Mejías, Alegría y Piñero, Belén Rodríguez y José Ramón Bas, todos ellos han pasado por la Fundación Alalá en algún momento de su vida y han plasmado su experiencia en las 3.000 viviendas. Sus obras dialogan con los valores de ambas fundaciones: integración social, reivindicación de identidad y transformación a través del arte. Tal y como indicó María Ortega en su intervención, “la exposición cuenta la visión del barrio y sus vivencias a través del arte contemporáneo”.

No podía faltar en un evento tan especial, la presencia de Emilio Caracafé, el alma y origen de la Fundación Alalá, quien visiblemente emocionado, señaló el compromiso de los artistas y de la sociedad con la Fundación durante estos 10 años y agradeció el apoyo de José María Pacheco, Blanca Parejo y de todas las personas que trabajan por y para la Fundación.

Romance de la luna, luna aborda temas de actualidad como los prejuicios o la vulnerabilidad el ser humano, a través de obras que llegarán al corazón del espectador.

La exposición se articula en ocho salas que abordan temas como los prejuicios y la invisibilidad social, la vulnerabilidad humana, la construcción de la identidad gitana, el flamenco como metáfora de resistencia, la tradición como motor de cambio, el color como símbolo de esperanza, la educación como oportunidad y la celebración como expresión colectiva.

En la primera sala María Ortega Estepa expone la obra titulada 'Cuando crecen los matices', elaborada en cartón sobre papel con colores vibrantes que centran la atención del espectador. En una segunda sala que lleva por nombre Lo que no se ve se exhibe una serie de fotografías de Anuca Aísa con objetos encontrados en la basura del Polígono Sur.

En la tercera sala, que lleva por nombre 'Fragmentos de identidad' expone los espectaculares retratos que el fotógrafo Pierre Gonnord tomó de numerosos jóvenes de las 3.000 viviendas. Entre ellas, se encuentra el retrato del propio Emilio Caracafé que se ha utilizado como cartel de la exposición. En la cuarta sala, 'El ritmo del barrio', se proyecta una proyección cedida por Caracafé en la que aparece tocando la guitarra.

En la quinta sala llamada 'La tradición como motor' se exhiben una serie de esculturas sonoras de Alegría y Piñero que quieren destacar el trabajo musical que se lleva a cabo en el barrio En la siguiente sala, El color de la espera, Blanca Rodríguez muestra piezas textiles que reflejan la alegría. En la siguiente sala, podemos encontrar los collages del artista José Ramón Bas. Quien también ha elaborado una proyección para la última sala en la que se exponen coloridas obras de los niños de las Tres Mil.

Romance de la luna, luna se erige como un homenaje al poder transformador del arte y al compromiso de la Fundación Alalá con los jóvenes y familias en riesgo de exclusión social, celebrando diez años de trabajo por la igualdad y la cultura.