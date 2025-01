Fashion Café, un espacio efímero que une gastronomía y cultura en el marco de Simof

Only You Hotels

Only YOU Hotel Sevilla unirá gastronomía y cultura flamenca en su espacio Fashion Café.

Sevilla/Al compás de Simof 2025, Only You Hotel Sevilla ofrecerá un espacio efímero que ligará gastronomía con flamenco. Será un rincón de puro ocio y disfrute para los amantes de ese Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que tanta pasión despierta. Del 29 de enero al 2 de febrero, el hotel cercano a la estación de Santa Justa será el epicentro de experiencias exclusivas con la inauguración de Only You Fashion Café. Se trata de un espacio efímero –ubicado en su restaurante Trotamundos– que abrirá sus puertas durante las tardes y noches de estos días (de 17:00 a 00:00 horas) en el que se invita a sevillanos y visitantes a disfrutar de momentos memorables en torno a la gastronomía, la cultura, la música y la moda flamenca.

Este concepto, que unirá gastronomía y una propuesta cultural, ofrecerá una carta especialmente diseñada por el chef sevillano, Roberto Pérez, quien está al frente de los fogones de Trotamundos. Entre las opciones que se podrán degustar se encuentran recetas basadas en la tradición andaluza con un toque de creatividad como el salmorejo cordobés con jamón ibérico y huevo de codorniz escalfado; la ensaladilla de gamba blanca y puerro asado; el brioche de cangrejo real, ensalada coleslaw y huevas de pez volador; las croquetas de puchero andaluz y hierbabuena; el chipirón a la brasa y en su tinta con cebolleta trufada; y la carrillada ibérica al oloroso con patata rota al ajo.

La experiencia estará acompañada de coctelería de autor con dos originales propuestas diseñadas por Javi Pérez, el también sevillano Head Bartender de Only You Hotel Sevilla; la primera se denomina Soleá y es una combinación de palo cortado, italicus, lima y bitter de chocolate; mientras que Jaleo es un cóctel que mezcla vino fino, sirope de pera, miel de azahar y ginger beer.

También se ofrecerán talleres que giran en torno al mundo del flamenco, como automaquillaje, colorimetría con Juan Foronda y flores con Verde Oliva

Además, Only You Fashion Café será amenizado durante estos cuatro días con una cuidada programación de sesiones de dj flamenco-fusión. También se dispondrá una exposición de mantones de Foronda, la marca con más de un siglo de historia que es todo un referente de artesanía en la elaboración de sus famosos mantones de seda bordados a mano, y otra de trajes de flamenca la colección Looking for Carmen de Qlamenco, así como talleres únicos relacio-nados con la moda flamenca, como automaquillaje, colorimetría –impartido por Juan Foronda– y ramilletes de flores, estos últimos a cargo de la floristería Verde Oliva.

Carrillada ibérica al oloroso con patata rota al ajo (6 euros). / Only You Hotels

Only You Hotels, la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group, reafirma su compromiso con la moda y la cultura española al convertirse en patrocinador oficial de la 30ª edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof). Este evento, coorganizado por la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre y el Palacio de Exposiciones y Con-gresos de Sevilla (Fibes), celebra tres décadas impulsando el talento de los diseñadores andalu-ces y llevando la moda flamenca al escenario internacional.