Festival Andaluz de Comedia Alternativa, el evento más desternillante de Sevilla: entradas y ubicación

Este fin de semana la ciudad de Sevilla acogerá la tercera edición de FACA, el Festival Andaluz de Comedia Alternativa, un evento único en la región que busca dar cabida a las nuevas generaciones de cómicos y cómicas emergentes en Andalucía. FACA es la culminación al nuevo movimiento de la comedia sureña que, desde hace más de cinco años, se comenzó a incubar en Sevilla y cercanías a través de la compañía PCR Comedy.

Fecha y ubicación

La tercera edición de FACA, que promete ser todo un éxito, incorporará algunas novedades: más de 30 artistas andaluces provenientes de toda España, cuatro pases durante un único día (sábado, 14 de junio), y un espacio único como es La Sala, ubicada en la calle Aniceto Sáez, número 1. La ubicación inicial era Platea Odeón, en Plaza de Armas, pero esta se ha visto modificada recientemente por La Sala.

FACA contará con ocho horas de duración divididas en dos pases el viernes, 13 de junio, a las 20:00 horas y a las 22:00 horas, y en cuatro pases independientes a lo largo del sábado 14 de junio, uno al mediodía, a las 12:30 horas, y tres por la tarde-noche, a las 18:00 horas, 20:00 horas y 22:00 horas. Cada pase tendrá una duración aproximada de hora y media y en ellos se podrá disfrutar en directo de hasta ocho cómicos y cómicas distintas junto al presentador Pabloshurmano.

Compra de entradas

Cada pase tiene sus entradas correspondientes, que no son válidas para el resto de pases. Estas tienen un precio desde 12 euros por persona y se pueden adquirir a través de la web de La Barriga Entradas.

Para cada pase pueden adquirirse entradas generales y entradas VIP. Las entradas VIP implican estar en la zona VIP, una parte exclusiva del recinto más cerca del escenario, más amplia, donde compartirás espacio con los artistas e invitados VIP, ahorrarse la cola de acceso, algo de picoteo gratis y descuentos únicos y ofertas exclusivas para los shows de comedia que PCR Comedy organiza en Sevilla el resto del año. Estas tienen un coste de 20 euros.

Las entradas no están enumeradas y no van vinculadas a unos asientos o mesas en concreto, por lo que los asistentes pueden colocarse en los lugares que consideren oportunos dentro de su zona asignada una vez se validen sus entradas en los controles de acceso de La Sala. Los menores de 18 años deberán entrar acompañados de su padre, madre o tutor legal. No está permitida la entrada al Festival a menores de 16 años.

La historia de FACA

En 2020, en plena resaca pandémica y sin mucha infraestructura cultural que apoyara la comedia emergente, Pabloshurmano y Suricato Capitán decidieron crear un nuevo espectáculo que les ayudara a sobrellevar los estragos que había originado la Covid19.

Así nació PCR Comedy, un show mensual de comedia alternativa en Sevilla. Lo que empezó como un espacio para ir probando textos, pronto se convertiría en una comunidad de cómicos y cómicas que necesitaban contar sus historias fuera de los márgenes del circuito más clásico. Con el paso de los meses, PCR se consolidó como un semillero de talentos y un espacio seguro para experimentar.

Así nació el FACA – Festival Andaluz de Comedia Alternativa, cuya primera edición supuso un maratón de comedia libre, andaluza, diversa y visceral que llenó salas en Sevilla con voces nuevas de toda la región. Desde entonces, el festival ha crecido en estructura y en ambición. Se han sumado decenas de artistas, se ha fidelizado un público que busca una comedia con voz propia y se ha profesionalizado un formato diferente y único en Andalucía.