El festival Transmutaciones trae performance, danza y talleres de mediación artística a cuatro pueblos de la provincia: consulta el programa semanal

El festival de artes escénicas Transmutaciones 2026. Encuentro-Arte-Territorio organizado por la Diputación de Sevilla comenzaba este lunes su cuarta edición con el espectáculo La Perla en El Viso del Alcor. La compañía de danza urbana contemporánea Iron Skulls presenta un montaje que explora la tensión entre la identidad individual y colectiva. La programación continúa a lo largo de toda la semana con nùmeros de teatro, títeres y talleres para todos los públicos que llegarán también a las calles, plazas y centros educativos de La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y, por primera vez, a Salteras.

Este martes 3 de marzo la artista Ana Ulloa dirige a partir de las 17:00 horas en el salón multiusos de Salteras La memoria de los objetos, un taller de mediación artística que propone un diálogo con el mundo que habita los objetos, las historias que esconden y las preguntas que nos sugieren. Este taller invita a la comunidad a participar en procesos creativos únicos, junto a otras masterclass y espectáculos programados esta semana. Todos los actos son abiertos al público y puedes consultar en la web del festival dónde recoger tu invitación. A continuación, detallamos la programación al completo.

Miércoles 4 de marzo

El miércoles 4 de marzo Baychimo Teatro presenta un taller y un espectáculo teatral en el Colegio Albaicín El Viso del Alcor a partir de las 10:00 horas. Cultivando miradas invita a los más pequeños y sus familias a explorar la expresión de emociones y sus capacidades artísticas a través del juego, la escucha y la imaginación. Esta experiencia antecede a la representación de La leyenda de Sally Jones a las 12:00 horas, una obra de aventuras basada en la historia de una gorila marcada por el destino: un viaje por medio mundo entre intriga, ternura y lealtad, donde la amistad se vuelve brújula.

A las 11:00 horas en el IES Carmen Laffón La Rinconada se presenta el espectáculo La Perla de Iron Skulls y desde las 17:00 horas en Salteras, Ana Ulloa dirige La memoria de los objetos.

Jueves 5 de marzo

Como novedades, el jueves 5 a las 12:00 horas llega al Centro Cultural Antonio Gala de La Rinconada Estación paraíso, de La Maquiné, un espectáculo de títeres ambientado en una estación de tren cargado de humor y ternura para hablar del amor y la memoria.

Marcos Martincano presenta a las 17:00 y 21:00 horas en el Teatro Municipal de El Viso del Alcor Hacer torrijas como acto de resistencia, una performance híbrida entre danza y teatro que confronta lo contemporáneo con lo tradicional, la tradición con la autoficción. La elaboración de torrijas articula un relato sobre identidad, resistencia cultural y sentido de pertenencia.

A las 18:00 horas será el turno de la compañía riojana El Perro Azul, que presenta Globe Story en el Centro Cultural de Salteras. La obra aborda el flechazo amoros entre Greta y Max a través del clown, la poesía final y un carrusel de escenas vitales hasta llegar, literalmente, al corazón en la mano.

Asimismo, Ana Ulloa presenta a las 19:00 horas en el Salón multiusos de Salteras Objetuario. Se trata de una experiencia híbrida entre instalación y escena que invita al pública a emprender un viaje a su propia memoria a través de objetos "médium", aparentemente insignificantes, pero que contienen historias latentes. La programación en la localidad se complementa de la siguiente forma:

9:00 y 13:00 horas: Taller para público familiar Cultivando miradas, de Baychimo Teatro, en el Colegio Francisca Pérez Cerpa

11:10 horas: Espectáculo de danza La Perla, de Iron Skulls, en el IES Pédula

11:30 horas: Obra de teatro La Leyenda de Sally, de Baychimo Teatro, en el Teatro Municipal

Viernes 6 de marzo

El viernes 6 El Perro Azul ofrece en el CRAES de La Rinconada una masterclass de teatro gestual a las 17:00 horas, previa a su representación de Globe Story a las 19:00 horas.

Por su parte, Marcos Martincano presenta a las 17:00 y 21:00 horas en el Teatro Municipal de El Viso del Alcor Un archivo en común. Los participantes crearán una breve pieza que conecte los deseos y las preguntas del grupo a partir del cuerpo, la voz, la escritura y los recuerdos.

También se ha programado en Alcalá de Guadaíra el espectáculo de danza La Perla, de Iron Skulls, a las 11:15 horas en el IES Albero y el taller La memoria de los objetos, de Ana Ulloa, a las 16:30 horas en el Centro San Miguel.

Sábado 7 de marzo

Los bailarines Mario Bermúdez y Catherine Coury, Marcat Dance, ofrecen el sábado 7 de marzo a las 18:30 horas en el Parque de la Constitución de El Viso del Alcor su espectáculo Afines, en el que el dueto explora la conexión humana, la unión y la afinidad. Por su parte, Marcos Martincano lleva Un archivo en común a la Plaza Sacristán Guerrero a las 13:00 horas y Hacer torrijas como acto de resistencia al Teatro Municipal Antonio Machado a las 19:30 horas.

En Alcalá de Guadaíra, habrá nuevas sesiones del taller de Ana Ulloa La memoria de los objetos a las 11:00 y 16:30 horas en el Centro San Miguel.

Domingo 8 de marzo

El domingo 8 de marzo Alcalá de Guadaíra pone el broche final a esta edición de Transmutacioens con el espectáculo Objetuario de Ana Ulloa a las 18:00 y 20:00 horas en el Teatro Gutiérrez de Alba. A las 19:30 horas, a las puertas de ese mismo recinto Marcat Dance representará Afines.