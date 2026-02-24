El festival Transmutaciones lleva las artes escénicas por la provincia

El Festival de artes escénicas Transmutaciones 2026. Encuentro - Arte - Territorio, organizado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, celebrará su nueva edición del 2 al 8 de marzo. A los tres Ayuntamientos que participaban –La Rinconada, El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra– se suma este año Salteras, por lo que el festival amplía así su alcance.

La presentación corrió a cargo de Casimiro Fernández, diputado de Cultura, acompañado por el director artístico del programa, Pedro Chicharro, y representantes de las cuatro localidades implicadas. Como arranque de este acto, la compañía Visitants mostró en los alrededores de la Casa de la Provincia su espectáculo Lluvia de palabras, una propuesta de teatro de calle que invita al público a implicarse activamente a través del juego poético y la palabra compartida. Fiel a su lenguaje creativo, la pieza combina intervención urbana, cercanía y dinamismo, transformando el espacio público en un lugar de encuentro, reflexión y emoción colectiva.

“La compañía castellonense Visitants ha puesto en marcha un dispositivo teatral itinerante, que no solo inaugura esta presentación sino que representa a la perfección lo que es Transmutaciones: el arte que sale al encuentro de la gente, que camina por las calles, que ocupa el espacio público y que trata de transformar la rutina de los territorios y de sus gentes”, dijo Casimiro Fernández.

El evento “viene marcado por el cuatro: cuarta edición y cuatro municipios participantes, gracias a la incorporación de Salteras, a cuyo Ayuntamiento agradezco que forme parte ya de la familia de Transmutaciones, un festival que se inserta en la programación cultural de la Diputación, institución que impulsa directamente más de 1.300 actividades culturales al año en todos los rincones de la provincia y que, además, transfiere 6 millones de euros a los municipios para que puedan programar actividades culturales con total autonomía”.

Fernández hizo un llamamiento a la ciudadanía: “Déjense sorprender. Ocupemos el espacio público con cultura. Seamos parte activa de esta transformación que la Diputación propicia desde su posición de motor cultural y gran dinamizadora de nuestra provincia” y resumió las tres cualidades de Transmutaciones: “Encuentro, porque sitúa a las personas en el centro de este proyecto. Arte, porque las artes escénicas son el vehículo elegido para propiciar este encuentro. Territorio, porque cada municipio es un escenario vivo, protagonista por su identidad, su memoria y sus tradiciones”.

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, tras el éxito de las ediciones anteriores del Festival Transmutaciones, decidió que el programa podía continuar creciendo, haciendo que una localidad más formará parte como nueva sede y finalmente ha sido Salteras el municipio que se ha incorporado al programa.

Durante estos días, las cuatro localidades se convertirán en el escenario de un vibrante programa que incluirá talleres y espectáculos de danza, teatro gestual, performance y teatro de objetos e infantil. Un total de ocho compañías, sumando 18 funciones en total y la muestra de tres talleres, forman parte de un cartel con grandes artistas y compañías, como La Maquiné, Iron Skulls, Marcat Dance, Baychimo Teatro, El perro azul, Marcos Martincano, Ana Ulloa o la compañía Visitants.

La compañía riojana El perro azul será la encargada de abrir esta edición con su obra Globe story. Es una historia de Amor. Es una Histeria de Humor. Un flechazo amoroso une para siempre las vidas de Greta y Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su luna de miel en un crucero, perseguirán a un amante, bailarán una tormenta y se reirán de la enfermedad en un disparatado hospital. Vivirán apasionadamente sus cómicas aventuras, hasta acabar, literalmente, con el corazón en la mano.

Entre otras actividades, Ana Ulloa presentará Objetuario, una experiencia híbrida entre la instalación y lo escénico que invita al público a emprender un viaje hacia su propia memoria a través de los objetos; y los bailarines Mario Bermúdez y Catherine Coury, Marcat Dance, ofrecerán su última creación Afines, en la que este dueto explora la conexión humana, la unión y la afinidad, celebrando lo que tenemos en común en tiempos de división.