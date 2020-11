Revista de festivales (online)

Mañana viernes 20 arranca la 58º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón, uno de los más veteranos de nuestro panorama y por lo general garantía del mejor y más selecto cine independiente internacional. Bajo la dirección de Alejandro Díaz y con el regresado Fran Gayo al frente de la programación, el FICX ha asumido con tiempo suficiente y sin improvisaciones de última hora que esta edición debía celebrarse inevitablemente en modalidad online, y para ello ha creado una doble vía de acceso a sus interesantes secciones, retrospectivas (Leonor Teles, Ana Katz, Amalia Ulman) y actividades paralelas: la primera a través de su canal propio FICX.TV, y la segunda, como tantos otros festivales españoles este año, a través de Filmin, que acogerá buena parte de los títulos de la sección oficial Albar, así como los de Retueyos, Tierres en trance y el estupendo ciclo que da carta blanca al gran Paul Vecchiali (Femmes, femmes) para seleccionar algunas obras maestras del cine francés como El muelle de las brumas, Pepé le moko, El placer, Vampyr, L’Atalante, Madame de... o La marsellesa.

Sólo por el hecho de presentar First Cow, de Kelly Reichardt, ya merece la pena esta edición: una de las mejores películas de este año cuya suerte ha sido silenciada por la pandemia y que emerge ahora esplendorosa y necesaria en su canto lírico a la amistad en tiempos de penurias. De la sección oficial, que mantiene su fidelidad a viejos conocidos del certamen, cabe destacar igualmente lo nuevo de Guillaume Brac, ¡Al abordaje!, One of these days, una nueva incursión en el corazón de EE.UU. a cargo de Bastian Günther, el nuevo y esperado filme del gran maestro japonés Nobuhiro Suwa, Voices in the wind, el nuevo documental de Ramón Lluis Bandé en clave de memoria histórica asturiana, Vaca mugiendo entre ruinas, el nuevo juego entre vida y teatro del argentino Marcelo Piñeiro, Isabella, con la inestimable complicidad de María Villar, Notes from the underground, nuevo trabajo de los siempre interesantes Tizza Covi y Rainer Frimmel (Mister Universo), Uppercase print, incursión documental de Radu Jude en los estragos de la dictadura rumana de Ceaucescu, o la cinta española Subterranean, de Manuel Matanza y Gabriel Velázquez, una historia de rock’n’roll ambientada en la frontera entre México y EE.UU.

Entre los doce títulos de Retueyos nos gustaría ver Entre perro y lobo, de la onubense Irene Gutiérrez, una “jungle movie” entre las revoluciones cubana y angoleña. Disponibles como muchos otros títulos en la plataforma Festhome durante el festival, se podrán ver también Le sel des larmes, de Philippe Garrel, The woman who ran, de Hong Sangsoo, o la recientemente recuperada La telenovela errante, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.

Siempre hay una Alternativa

27 ediciones avalan ya al Festival de Cinema Independent de Barcelona - L’Alternativa como cita ineludible del otoño cinéfilo, una cita que se traslada en su integridad a modalidad online después de las últimas restricciones horarias y de movilidad en la ciudad condal. Y eso que ganamos todos, con acceso a través de Filmin a buena parte de su programación, tanto de la sección oficial internacional, donde se concitan 10 títulos que se mueven entre la ficción, el documental y en ensayo (A febre, A shape of things to come, Camacroga, Fauna, Merry Christimas, Yiwu, Oeconomia, Petit samedi, Un filme de verao, Victoria y la espléndida El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco), como en la nacional, donde encontramos títulos más que recomendables como La mami, de Laura Herrero Garvín, Vídeo blues, de Emma Tusell, La última primavera, de Isabel Lambertí, De los nombres de las cabras, de Morales y Navarro, de Raquel Marques, o el ensayo Big, Big, Big, en el que Miguel Rodríguez y Carmen Haro exprimen y debaten en torno al visionado diario de la mítica comedia de los 80 con Tom Hanks.

Junto a los largometrajes, varias sesiones de cortos nacionales e internacionales completan la competición, que se clausurará con Epicentro, el nuevo documental de Hubert Sauper.

Wiseman se adentra en el Ayuntamiento de Boston

Apenas quedan 48 horas más de disponibilidad en Filmin del Festival de cine Documental y de cortometrajes de Bilbao - ZINEBI, y no se nos ocurre mejor forma de aprovecharlas que viendo el último gran documental (4 horas y media) del maestro Frederick Wiseman, City Hall, una prolija, minuciosa, polifónica y transversal incursión, como todas las suyas, en los entresijos del ayuntamiento de Boston y sus distintos departamentos y actividades.

Como en todos sus trabajos sobre instituciones públicas, Wiseman despliega su método observacional y estructural para diseccionar el funcionamiento diario del ayuntamiento dirigido por el demócrata Marty Walsh, gestor de una ciudad que cuenta con el índice de desempleo más bajo y con las políticas de integración racial, sexual y económica más ‘progresistas’ del país. A todo ello Wiseman opone la palabra de los ciudadanos, no siempre complaciente.

El humor en los cines africanos

Se adelanta a las 16h. la nueva sesión del próximo lunes 23 del ciclo dedicado al humor en los cines africanos que se celebra en el Cicus en colaboración con el FCAT, una sesión sobre “el cuestionamiento de la buena fe y la honestidad de los religiosos” a través de dos títulos, el corto tunecino Las sandías del jeque (2018, Kaouther Ben Hania), y el largometraje franco-marroquí La mezquita (2010, Daoud Alouad-Syad). Entrada a 3 euros previa reserva online.