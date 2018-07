El folk con alma de Random Thinking, el sábado en el Alcázar

Folk, blues y smooth jazz con nombre propio que irremediablemente habla al alma, despertando los sentidos de la mano de voz y guitarras. Son las señas de identidad de los hermanos Aurora y Ángel Pérez, componentes de Random Thinking, formación que actúa este sábado en el ciclo Noches en los jardines del Alcázar. Aunque también lo hacen el 7 y el 25 de agosto (6 euros en bancatix.com).

Su disco debut, Random Thinking, les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público, situándolos como una de las propuestas con mayor proyección de la actual escena musical. Random Thinking presenta ahora su segundo disco, Right here and right now (Aquí y ahora). El presente como lo único que realmente pertenece al individuo, la superación de los propios miedos y la libertad, son las premisas de las once canciones que confotman este trabajo. Right here and right now está producido por los propios hermanos Aurora y Ángel y con Caco Refojo (ganador de tres premios Grammy).

Todo un tratado de buen hacer. Enraizado en los géneros madre de la música contemporánea, pero a la vez ecléctico y cosmopolita. Siempre acompañados de sus guitarras,el dúo ha conquistado por su profundidad sonora, por lo orgánico y directo de su sonido, por la combinación de instrumentos y por la energía que inyectan que hacen de su propuesta una experiencia única e inolvidable.