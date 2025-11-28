La Fondation Auchan (Alcampo) impulsa un huerto vertical educativo en Tres Barrios-Amate junto a AES Candelaria

José Lugo, delegado de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal y Distrito Cerro-Amate y Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate; Estrella Pérez, presidenta de AES Candelaria; Antonio Gil, director de Alcampo Sevilla; Marisol Bermúdez, Responsable de Mercado y Juan Antonio Lara, educador de AES Candelaria.

La Fondation Auchan (Alcampo) ha puesto en marcha, en colaboración con la Asociación Educativa y Social Nuestra Señora de la Candelaria (AES Candelaria), un innovador proyecto de huerto vertical en el barrio de Tres Barrios-Amate, en Sevilla. La iniciativa, que cuenta con una aportación económica superior a los 3.600 euros, está destinada a favorecer la participación de alrededor de 300 beneficiarios, entre niños, adolescentes y familias de la zona.

El objetivo principal es promover una alimentación saludable, impulsar el aprendizaje vinculado a la sostenibilidad y reforzar los lazos comunitarios en un distrito que afronta importantes retos sociales. La creación del huerto vertical en la sede de AES Candelaria se concibe como un espacio de formación y convivencia, en el que los participantes podrán adquirir conocimientos prácticos y teóricos sobre agricultura sostenible y nutrición equilibrada.

Un espacio de aprendizaje en torno a los alimentos

La presentación oficial del proyecto tuvo lugar en la sede de AES Candelaria y contó con la presencia de autoridades locales como José Lugo, delegado de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal y Distrito Cerro-Amate, además de presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate, y Salvador Muñiz, presidente de la Asociación de Vecinos Cerro-Amate. También asistieron representantes de la asociación, familias del barrio, miembros del equipo de Alcampo Sevilla y voluntariado.

El huerto vertical se plantea como un recurso pedagógico que combina talleres teóricos con actividades prácticas. Los participantes aprenderán sobre tipos de suelo, técnicas de agricultura sostenible, compostaje y métodos naturales de conservación de semillas. Asimismo, tendrán la oportunidad de diseñar y mantener el huerto, observar ciclos biológicos y conocer las propiedades nutricionales de frutas y verduras, reforzando así la importancia de una alimentación saludable desde edades tempranas.

Innovación y sostenibilidad en el barrio

El proyecto incorpora prácticas innovadoras como la reutilización del agua procedente de equipos de climatización para el riego, lo que promueve un uso responsable de los recursos hídricos y refuerza valores de sostenibilidad. Esta experiencia replica iniciativas similares desarrolladas por AES Candelaria en la Universidad Pablo de Olavide, donde estudiantes y voluntariado universitario participan en programas agroeducativos.

La colaboración cuenta con el acompañamiento del equipo del hipermercado Alcampo Sevilla, que se implicará en acciones de voluntariado, visitas formativas y apoyo técnico. De este modo, se refuerza la conexión entre empresa, comunidad y educación, generando un impacto positivo en el entorno.

Compromiso con la comunidad y la alimentación saludable

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fondation Auchan (Alcampo) por combatir los riesgos asociados a una alimentación no saludable y por promover experiencias compartidas en torno a los alimentos que fortalezcan los vínculos comunitarios. La finalidad última es facilitar la adquisición de conocimientos que favorezcan hábitos saludables y una alimentación equilibrada desde la infancia.

Estrella Pérez, presidenta de AES Candelaria, subrayó durante la presentación que “el huerto se convierte en un vehículo para entender que toda vida necesita lo mismo: planificar y pensar juntos qué queremos conseguir, cultivar y saber qué necesitamos para ello. Habrá que preparar el suelo, sembrar sabiendo que, si no cuidamos y alimentamos aquello que hemos sembrado, poco vamos a recoger”.

Por su parte, Antonio Gil, director del hipermercado Alcampo Sevilla, destacó que “este proyecto demuestra el valor transformador que puede tener la unión entre comunidad, educación y alimentación. Que jóvenes y familias de Tres Barrios-Amate puedan aprender, cultivar, compartir y crecer alrededor de un huerto sostenible es una oportunidad extraordinaria de fortalecer el barrio y generar futuro desde las raíces”.