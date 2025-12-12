El Foro Mujer y Sociedad aborda en Sevilla cómo blindar a los colectivos más frágiles

Con una sala expectante, el Foro Mujer y Sociedad celebró en la Fundación Valentín de Madariaga una sesión especialmente significativa bajo el título Miradas sobre la vulnerabilidad y la justicia, moderada por la periodista María Vallejo, en la que la fiscal Marta Valcarce, la psicóloga Sandra Millán y la jurista María Morilla compartieron su experiencia y conocimiento para mostrar cómo un sistema jurídico y social puede acompañar, proteger y reparar de manera más humana a mujeres, menores y familias en situación de vulnerabilidad.

El acto fue presentado por Ana Ortiz, presidenta del Foro en Sevilla que recordó que el Foro Mujer y Sociedad es un espacio abierto, plural y dinámico, concebido como punto de encuentro, reflexión y acción, construido desde la convicción de que la mujer es motor de cambio social. Señaló que, además de estas sesiones mensuales, el Foro mantiene presencia en medios de comunicación y publica regularmente artículos de opinión sobre temas de actualidad, y cuenta con un programa de mentoring propio.

Ortiz subrayó la relevancia de la sesión Miradas sobre la vulnerabilidad y la justicia, destacando que los recientes casos de violencia contra menores y mujeres en Andalucía exigen mirar de frente la vulnerabilidad humana y reflexionar sobre el tipo de justicia que necesita la sociedad. Resaltó que la invitación a estas expertas no es casual: Marta Valcarce, Sandra Millán y María Morilla aportan tres miradas complementarias —jurídica, psicológica y social— que permiten comprender mejor los retos de protección, acompañamiento y reparación frente al daño.

La presidenta enfatizó también el carácter humano y generoso de las invitadas, su disposición a compartir conocimiento y experiencia para ofrecer soluciones reales y mejorar la comprensión y atención de los colectivos más vulnerables. Finalmente, agradeció a la Fundación Valentín de Madariaga por su acogida y apoyo, y recordó la programación futura del Foro, que incluye sesiones sobre salud mental, solidaridad y emprendimiento femenino, orientadas a impulsar talento, bienestar y redes de apoyo en la sociedad.

Perspectiva jurídica y social

Por su parte, la fiscal Marta Valcarce, con más de tres décadas de experiencia, centró su intervención en la fragilidad educativa y social que está dejando a muchos menores sin protección. Señaló la falta de límites, la ausencia de comunicación familiar, los riesgos digitales y las separaciones mal gestionadas como factores que generan vulnerabilidad. Recordó que el acoso escolar no está tipificado como delito específico en el Código Penal, lo que dificulta una respuesta integral.

“La vulnerabilidad no es un destino, es el resultado de estructuras sociales y educativas que podemos y debemos fortalecer”, afirmó y concluyó con una cita de Pitágoras: “Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

Atención psicosocial y reparación del daño

En su intervención, la psicóloga Sandra Millán explicó el funcionamiento del Servicio de Asistencia a la Víctima en Andalucía (SAVA), que acompaña a cualquier víctima desde el primer momento, incluso sin denuncia previa. Subrayó que cada paso del proceso debe ser reparador y nunca un nuevo daño añadido.

Para ilustrar la reparación emocional, recurrió a la técnica japonesa del kintsugi, en la que las piezas de cerámica rotas se reparan con resina mezclada con polvo de oro, reconociendo las cicatrices en lugar de ocultarlas.

“La reparación no consiste en borrar lo ocurrido ni en ocultar el daño, sino en reconstruir la vida de la víctima acompañándola con respeto y dignidad. Las cicatrices siguen ahí, pero forman parte de una nueva fortaleza”, explicó.

Mirada jurídico-operativa

Para terminar la jurista María Morilla centró su intervención en la necesidad de un sistema judicial comprensible y humano.

“Muchas víctimas llegan a los juzgados con la sensación de entrar en una ciudad desconocida, sin mapas ni referencias. Nuestro deber es traducir el lenguaje jurídico y acompañarlas en cada paso”, señaló.

Morilla insistió en medidas urgentes y coordinadas para evitar la revictimización: acompañamientos policiales o sanitarios, apoyo psicológico especializado y coordinación interinstitucional. Defendió respuestas diversas, desde sentencias contundentes hasta mediación y justicia restaurativa, especialmente útil en casos de menores.

El acto fue clausurado por Mercedes Soriano, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, quien agradeció al Foro y a las ponentes su compromiso y destacó las últimas campañas impulsadas por el IAM:

• La campaña del 25N, bajo el lema “No niegues. No normalices. No disculpes”.

• El reto digital “RedFlagChallenge” en TikTok, dirigido a la juventud para identificar señales de alerta en relaciones y fomentar vínculos igualitarios.

“Encuentros como este y campañas públicas son dos caras de la misma estrategia para construir una sociedad más justa y humana”, afirmó Soriano.