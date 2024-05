Los Niños Toribios, la fundación sevillana que protegía a infantes pobres en el siglo XVIII

La fundación de los Niños Toribios fue una institución que se fundó en Sevilla en 1725 gracias a la iniciativa de un hombre llamado Toribio Velasco (de ahí el nombre de la fundación) que se dedicó a proteger a niños en situación de pobreza, huérfanos y abandonados que se encontraban en las calles de Sevilla.

La historia de la fundación

No se puede entender la historia de esta organización sin conocer el contexto en el que fue creada y es que la ciudad de Sevilla, en el siglo XVIII, sufría inquietantes problemas económicos parecidos a los que estaban teniendo lugar en el resto de España pero agravados por el traslado de la Casa de la Contratación a la ciudad de Cádiz, lo que conllevó la supresión en la ciudad del monopolio del comercio con las Indias.

Este hecho produjo una gran crisis económica y un aumento alarmante de la pobreza entre los ciudadanos. Numerosos niños vagaban por las calles sin protección, sin poder comer y la mayoría de las veces a medio vestir. No iban a la escuela porque por aquel entonces esto no era asunto del Gobierno, sino obra de la beneficencia o negocio privado en manos del gremio de maestros. El Ayuntamiento tampoco invertía en temas de educación y tan solo las clases acomodadas tenían acceso a la cultura. El resto de la población tenía como principal y única preocupación no pasar hambre.

Es en estas circunstancias en las que se produce la creación de los Niños Toribios en alusión al nombre de su fundador. Toribio Velasco, conocido por los vecinos como el montañés Toribio, provenía de Asturias y llegó a Sevilla para dedicarse a la venta de libros piadosos. Había profesado en la Orden Tercera de San Francisco en la clase de seculares pero viendo la situación de los niños abandonados que lo rodeaban pensó en una manera de apartarlos de este tipo de vida.

Animado por su compasión concibió la idea de fundar un hospicio donde poder dar cobijo y educar a la multitud de niños desampararos que deambulaban por calles y plazas.

La obra caritativa