Fundación Unicaja entrega más de 200 juguetes nuevos a menores vulnerables de Sevilla

Fundación Unicaja ha hecho entrega de más de 200 juguetes nuevos para menores de familias vulnerables sevillanas, reunidos a través de su campaña navideña de donación y recogida. La Fundación ha adquirido la mayor parte de estos juguetes con la colaboración de El Corte Inglés. A éstos se han sumado los que ha donado la ciudadanía durante la recogida solidaria en su centro cultural. Las asociaciones Cruz Roja Sevilla, Avance Desarrollo y Empleo (ADE), Fundación Prodean y Fundación Sevilla Acoge son las encargadas de repartir los juguetes este año.

En el acto de entrega ha participado la representante de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez; la responsable de Juventud de Cruz Roja Sevilla, María Soto; la coordinadora de los Proyectos de Acción Social de ADE, Paloma Blasco; la directora de Fundación Prodean, María García, y la mediadora intercultural de la Fundación Sevilla Acoge, Latifa Salmoun.

Además de en la provincia de Sevilla, la Fundación ha entregado juguetes nuevos a entidades de Málaga, Almería, Cádiz y Ronda con el objetivo de que más de 1.400 menores en riesgo de exclusión social puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

Asociaciones que contribuyen a una sociedad mejor

Cruz Roja atiende a personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social para que tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida económica, social y cultural. Entre los grupos de especial riesgo, ofrece ayuda a personas mayores, dependientes y cuidadoras; mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional; personas migrantes y refugiadas y la infancia.

Fundación Prodean tiene como objetivo la construcción de una cultura solidaria al servicio de las personas a través de acciones que buscan mejorar el desarrollo integral de cada individuo; sensibilizar a la ciudadanía en inquietudes sociales; promocionar el voluntariado; y convocar al mayor número de personas en torno a proyectos de carácter asistencial.

La Asociación ADE (Avance, Desarrollo y Empleo) trabaja para la promoción de las personas que viven en situación de riesgo o exclusión social en los ámbitos de salud, formación, empleo, vivienda e innovación, preferentemente en las zonas desfavorecidas, intentando responder de forma integral y multidisciplinar a las necesidades de los colectivos más vulnerables a través de acciones que impulsen el desarrollo económico en zonas de transformación en Sevilla.

Fundación Acoge Sevilla nació en 1985 para apoyar a la población migrante a integrarse en la sociedad. Trabaja por un modelo social en el que las libertades, derechos y valores sean reconocidos, garantizados e impulsados para todas las personas, y actúa sobre las causas y consecuencias de las migraciones forzosas.