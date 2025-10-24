Una galería de arte en el corazón de la ciudad

Desde hace unos días el entorno de la plaza de la Alfalfa acoge un nuevo espacio cultural. Mateo Miró Art Gallery ha abierto sus puertas como una ventana al arte contemporáneo. Situada en la calle Don Alonso el Sabio, 12, este local pretende ser “una galería creada para inspirar y conectar, en pleno corazón de la ciudad. Un espacio abierto a todos los amantes del arte y a todo el que quiera conocer un poco más sobre este apasionante mundo”, explica Mateo Miró.

La colección expuesta, Nuances invita al espectador a adentrarse en un universo donde el color es el protagonista absoluto, un viaje sensorial y onírico que explora los límites entre la realidad y la imaginación. “A través de esta vibrante paleta cromática, las obras evocan recuerdos, sueños y emociones, recordando que el arte no solo se observa, sino que también se vive y se siente”, explica el artista que regenta la galería junto a Diana Portero.

Nacido en Sevilla en 1999 de padre sevillano y madre parisina, realizó estudios de Comunicación y Publicidad en París para posteriormente dedicarse enteramente a las Bellas Artes en la Universidad de Sevilla.

Gracias a este bagaje cultural ha desarrollado una obra “libre y diversa”, como la defien el mismo, que abarca técnicas como el vidrio, el bronce, el grabado o la pintura mural.

Su trabajo se inspira en la “respuesta sensible de cada individuo ante la grandeza natural, buscando generar en cada espectador una conexión íntima, única y, a su vez, la experiencia más que la contemplación estricta”.

La muestra inaugural está compuesta por unas 15 obras, pero la peculiaridad de esta galería está también en el edificio que la aloja, la casa neoplateresca. Además de una zona expositiva, situada en la entrada del edificio, está el estudio de Mateo Miró.

Son obras abstractas que vienen de haber sido expuestas en Ibiza el pasado mes de agosto.

Premiado en Ibiza por la revista Ibiza Art Guide como artista revelación y tras el éxito de su primera exposición en Sevilla, Miró consolida con esta muestra su madurez expresiva y su discurso artístico. En ‘Nuances’ presenta obras como Calcarina (2024), Bleu (2024), Alabaster (2024) o Mer (2023), realizadas en materiales como acrílico sobre lienzo, alabastro tallado y cristal termoformado.

Mateo Miró reivindica el arte como espacio de resistencia frente al racionalismo y la productividad imperante. Su propuesta invita a reconectar con lo emocional, lo intangible y lo sensible desde una mirada pausada y profundamente humana.