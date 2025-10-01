El Grupo Cholo añade a sus locales la gestión del Bar Consolación en Los Remedios

"No vamos a mover ni una puntilla", afirma Cholo Jiménez asegurando que el bar Consolación, en Los Remedios, mantendrá su esencia de los últimos 40 años. La jubilación de su anterior propietario ha hecho que ahora la gestión del local esté en manos del Grupo Cholo. Para esta nueva aventura se han incorporado al equipo formado por el propio Cholo Jiménez, Miguel Sánchez y Fernando Maroto, Julián Terry y José Castillo.

El Consolación (Calle Virgen de Consolación, 15), comenzó en abril de 1985 como un despacho de vinos y pronto se convirtió en un punto de referencia para los vecinos del barrio, sobre todo por sus desayunos y los famosos perolitos. Los mismos que se mantienen en la nueva etapa del local donde hay algunas novedades como las imprescindibles -en los últimos tiempos- gildas, algo más de marisco y los montaditos. Además se incluirán nuevos guisos. "Estos nuevos platos se suman a la carta de toda la vida, que no se tocará", afirma Cholo Jiménez. No es lo único que se mantiene, el personal sigue siendo el mismo. Es decir, los caracoles en temporada, el menudo., las fabes y el guiso de cola de toro seguirá saliendo de sus fogones.

La bodega Consolación. / José Ángel García

Una garantía de que seguirá siendo un referente de la comida tradicional sevillana, siempre casera y elaborada con las mejores materias primas.

Grupo Cholo tiene en esta zona de Sevilla además, una cervecería con nombre muy identificativo, la 41011 (código postal de Triana y Los Remedios) y Quorum, un bar de copas.