Qué hacer en Sevilla este fin de semana | Agenda del 21 al 24 de diciembre

Remontado por los especialistas tanto a la tradición castellana de la Edad Media como, en paralelo, a la del mundo arábigo-español, el villancico flamenco es una de las formas musicales populares -especialmente, el derivado de las bulerías- más bellas y participativas, pues preside y alienta las tradicionales zambombas y otras reuniones familiares que celebran el nacimiento de Jesús de la cultura andaluza, donde el villancico engrosó la estética flamenca aportándole gran altura literaria desde que los poetas cultos, a partir del siglo XVIII, empezaron a escribir villancicos en un lenguaje accesible para el pueblo.

Espectáculos centrados en el villancico, tanto tradicionales como compuestos por él mismo, y con enorme éxito

Hoy, y más aún en la voz sensible de Manuel Lombo, es una forma musical maravillosa que derrocha una gran emoción colectiva. El sevillano Manuel Lombo, que ha dedicado al género discos como Cante, incienso y mirra, lleva desde 2010 girando espectáculos centrados en el villancico, tanto tradicionales como compuestos por él mismo, por iglesias, catedrales y teatros con un enorme éxito.

La clave quizá esté en la mezcla irresistible de su talento y sensibilidad. Ese don ubicuo que le permite desplazarse desde el flamenco ortodoxo -que aprendió en la Fundación Cristina Heeren de José de la Tomasa y Naranjito de Triana- hasta transformarse, homenajeándolo, en la memoria del revolucionario Bambino o compartir escenario con la soprano Ainhoa Arteta, mezclando el cancionero de la Navidad popular con el de la tradición culta.

Empático y seductor, figura de gran carisma en escena, Manuel Lombo regresa al Maestranza para celebrar toda una fiesta navideña que incluye En el portal de Belén o Campanilleros. Para que vayan entonando la fiesta en casa. 26 de diciembre a las 20:00.

Recopilamos esta y otras propuestas para disfrutar en Sevilla de una completa agenda de actos de primer nivel que incluyen exposiciones, teatro y buena música desde el jueves 21 de diciembre en adelante.

Música clásica: Los mejores villancicos por Navidad

Hoy jueves y mañana viernes se celebrará el tradicional concierto de Navidad de la ROSS en el Teatro de la Maestranza. Repite al frente de la orquesta y como concertino Vladimir Dmitrienco. Actuará también el coro Yago School dirigido por John Richard Durant. Interpretarán una selección de villancicos como los populares Campana sobre campana o Los peces en el río, Noche de Paz de Grüber, Adeste fideles de John Wade o All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Walter Afanasieff. A las 18:00.

Teatro en Sevilla

Aristófanes entra en escena

Hoy llega el montaje Las nubes en el auditorio del Cartuja Center CITE. Paco Mir (de Tricicle) es el responsable de la adaptación y dirección de esta obra del autor Aristófanes. Cuenta con un amplio reparto encabezado por los actores Mariano Peña y Pepe Viyuela. El espectáculo ha sido coproducido por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la compañía Hiperbólicas Producciones. A las 21:00.

5 personajes y un curso crudivegano

Hasta el sábado 30 de diciembre estará El curso de tu vida en la sala La Fundición. Esta comedia trata de una producción de la compañía madrileña “Qué jArte!” que se estrenó a finales del año 2016 y que ha sido dirigida por Pepa Rus. El sevillano Bernardo Rivera, se encarga de dar vida sobre el escenario a cinco personajes distintos. A las 20:30.

Los Síndrome vuelven a la carga

Hasta el jueves 4 de enero permanecerá en cartel la comedia teatral La prematura muerte de un viajante en la Sala Cero. Víctor Carretero y Práxedes Nieto interpretan esta obra y también son los autores del texto en colaboración con Fernando Fabiani. Inspirada en la Muerte de un viajante de Arthur Miller. El montaje es una producción de la compañía Los Síndrome. A las 19:30 y 20:30.

Conciertos en Sevilla

Llegó 'El regreso' de Albertucho

El viernes y el sábado se celebrarán conciertos de Albertucho en la sala CITE del Cartuja Center CITE. Forman parte de la gira llamada “El regreso” en la que el músico sevillano recupera su proyecto Albertucho. En la actuación presentará las canciones de su nuevo álbum de estudio titulado El regreso del Perro Andaluz, que salió a la venta este mes de octubre.

Danza en Sevilla

Enrique Cabrera llega con 'Play'

El viernes se representará el espectáculo de danza Play en el Teatro TNT. Enrique Cabrera es el director y autor de la idea original de esta pieza de danza para público familiar con niños a partir de 4 años. El montaje producido por la compañía Aracaladanza fue estrenado en los Teatros del Canal de Madrid en el mes de diciembre del año 2018. A las 20:00.

Otros espectáculos

'Sopla!', una propuesta de circo

El viernes y el sábado habrá representaciones del espectáculo circense Sopla! en el Teatro Central. Es una propuesta de circo contemporáneo que está dirigida por Greta García Jonsson y Daniel Foncubierta. Combina números de contorsión, bicicleta acrobática, diábolo y multicuerdas aéreas. El montaje ha sido producido por la compañía Truca Circus y fue estrenado en el mes de marzo del año 2022. A las 18:00.