Una hamburguesa sevillana gana el premio a la mejor burger de Andalucía

Durante los últimos meses ha tenido lugar el desarrollo del V Campeonato de España de Hamburguesas en el que han participado cientos de burgers de todo el país para hacerse con el primer premio del concurso. De todas las participantes, hace solo unos días se daban a conocer los nombres de las 15 finalistas, entre las que habría una hamburguesa granadina, la 'Shogun' de Mumama Burger, y la sevillana «Gamberra 2.0», de Street Food Burger.

Mejor hamburguesa de Andalucía

De todas las finalistas, ha sido la sevillana de Street Food Burger la que ha conseguido alzarse como Campeona de Andalucía 2025. La «Gamberra 2.0» está hecha a base de pan brioche rojo glaseado, carne de chuletón de vaca madurada, costilla de cerdo ahumada y desmenuzada, cocinada a baja tempera durante ocho horas, queso cheddar blanco ahumado, mayonesa ahumada al estilo street, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins, las populares patatas de Matutano.

No es el primer premio que se gana esta preparación sevillana. «La Gamberra 2.0» ha conseguido estar en el Top 5 mejor burger de Europa 2024 en The Champions Burger, se la segunda mejor burger de España 2024 en The Champions Burger, la mejor burger de España en Almería 2024, en The Champions Burger, la mejor burger de España en Gijón 2024, en The Champions Burger, la mejor burger de España en Pamplona 2024, en The Champions Burger, también fue la mejor burger de España en Pamplona 2024, en The Champions Burger, la segunda mejor burger de España en Santander 2024, en The Champions Burger y la tercera mejor burger de España en Málaga 2024, en The Champions Burger.

Ahora se puede probar en cada uno de los cuatro establecimientos que esta hamburguersería tiene en Sevill, ubicados en Los Palacios y Villafranca, Viapol, Los Bermejales y Sevilla Este.

Las ganadoras

Tras la final del Campeonato de España de hamburguesas, la organización ha dado a conocer las tres burgers ganadoras de España. Estas han sido la «EM2» de The Carniban Superbar, en León (1º puesto), «Las Vegas», de El Temple Smash Burger, en Castellón (2 puesto) y la «Briochef Orígenes», de Briochef en Madrid (3º puesto).

La final del V Campeonato de España de Hamburguesas tenía lugar el martes, 11 de marzo, en A Coruña, en la que se debatían por el primer puesto 15 burgers de toda España, entre las que había dos andaluzas. La última fase del concurso se hizo con una cata a ciegas ante un jurado profesional. Entre ellos se encontraban personas como el crítico gastronómico de El País y presidente de Madrid Fusión, Jose Carlos Capel, la divulgadora gastronómica, Doña Alejandra Ansón, los cocineros con Estrella Michelin, Don Fernando Agrasar, de As Garzas y Doña Iría Espinosa, de Arbore da Veira. Junto a estos expertos también hubo un jurado sorpresa que ayudó a elegir las tres hamburguesas ganadoras.