El III Máster en Sumillería de Gastromiun, aún con plazas vacantes y plena empleabilidad

Sevilla/El Máster en Sumillería, Enología y Gestión de Bodegas que la Escuela Internacional de Gastronomía Gastromiun y la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla imparten por tercer curso ya se acerca. Será el próximo lunes 25 de noviembre cuando las aulas se abran para unos alumnos cuya esperanza de labrarse un futuro profesional a corto plazo tiene un sólido fundamento: la empleabilidad es plena, un valor absoluto dadas las circunstancias actuales del mercado laboral.

Aún hay plazas vacantes en un curso que tiene un descuento del 15% sobre el coste original de 5.500 euros gracias a una beca de la Cámara de Comercio, con lo que el precio definitivo se quedaría en 4.675 euros. “Esta iniciativa refleja nuestra apuesta por fortalecer el sector vinícola y apoyar la especialización de profesionales en un mercado con una demanda creciente de expertos para bodegas, restaurantes, vinotecas, bares y tiendas especializadas”, reza la Cámara en su nota. Los interesados pueden consultarlo en en.camaradesevilla.com/becas. También se contemplan los pagos fraccionados sin intereses.

Serán 500 las horas, 340 de ellas presenciales y 160 no presenciales. El horario, los lunes de 10 a 15 horas y de 16 a 21, y los martes de 9 a 14. Todo, bajo un espíritu muy lúdico, sobre todo en un aspecto troncal, las catas, sin menoscabo del rigor y la profundidad de los contenidos (más información en gastromiun.com).

Sigue al frente del curso, como Director Académico del Máster, el madrileño Rafael Bellido, presidente de la Unión Española de Sumilleres y también de las Federaciones Andaluza y Sevillana: “No es presuntuoso afirmar que nos hemos convertido en apenas dos años en el máster referencial de una especialidad, la sumillería, que registra una demanda creciente y exigente por la cantidad de establecimientos de nivel que surgen no sólo en Madrid, Barcelona o Sevilla, también en ciudades de otro perfil más contenido y modesto”.

Y el motivo de que se haya abierto paso con tanta celeridad entre la oferta formativa del país reposa, sobre todo, en la calidad de su prolijo programa. “Los ponentes y alumnos que estuvieron en los dos primeros cursos han hecho una eficaz promoción y hay mucho interés y demanda, sobre todo de mucha gente de fuera, curiosamente, más que de Sevilla”.

No sólo conservan a la gran mayoría de ponentes que integraron su extenso y variopinto programa, como Ferrán Centelles o José Peñín, sino que habrá novedades: “Mantenemos y ampliamos. Aquí hay que ser muy permeables a las nuevas tendencias, a lo que se está cociendo en Londres, París en ese apasionante mundo del servicio al comensal. También vamos a ampliar el calendario de visitas a bodegas y centros que van a complementar la formación en las aulas”.

El curso pasado ya llamó la atención a nivel nacional la solidez del programa. “Somos el Máster de España que más ponentes tiene”, remarca Bellido. “Para montar un máster, el director tiene dos opciones, o dar él casi todas las horas, o configurar un cuadro de ponentes. Repartimos el temario entre numerosos ponentes para enriquecer los contenidos con variados puntos de vista. A diferencia de otros Másters de otros campos, en el caso nuestro es muy importante que el alumno perciba diferentes puntos de vista de diferentes profesionales acerca de una materia concreta. Y que él elija y adopte su propia visión”.

El empirismo al poder, como no podía ser de otra manera: “Nos basamos mucho en catar, se cata muchísimo y de forma muy amena, huimos de la rigidez. Hay mucha práctica, pero también mucha realidad, que es distinto. Puedes hacer prácticas de cómo servir el vino en la escuela, pero el aprendizaje pleno se hace en una situación real. Hay mucha verdad. Hasta llevamos hasta a un mago para que les enseñe a hablar en público y direccionar al cliente hacia donde queremos”.

Las quince unidades

El extenso temario se desglosa en quince unidades: viticultura y enología; gestión de bodegas; análisis sensorial (la cata); la cerveza; la cata de agua; aceites; el vino en la historia; legislación y normativa; el vino en el restaurante y servicio en sala; habilidades de cómo vender el vino, atención al cliente y protocolo; gestión de costes (como resalta el portal oficial de Gastromiun, “el 90% de los restaurantes cierran por una mala gestión”); vinos de España y Denominaciones de Origen; vinos del mundo; destilados y coctelería: los mejores barmans; productos de sobremesa: café, té y otras infusiones.

“Sales de aquí con una gran base. Somos uno de los másters con un filtro mayor a la hora de aceptar a la gente, porque van buscando otra cosa y les dejamos claro que por ahí no va a ser. El perfil del alumnado es algo muy importante y queremos que no se confundan, por eso la entrevista de selección. No pocos creían que era un máster para hace vino, y va muchísimo más allá”, remarca Bellido.

Lógicamente, la experiencia de los dos primeros años servirá para mejorar: “Los imprevistos cada vez son menos y vamos a mejorar los timings, como ya sabemos cómo funcionan, cada año se irá mejor. Hemos aprendido mucho de los alumnos y de las cosas que se pueden mejorar. Ellos son nuestros máximos prescriptores”. Gastromiun se ubica en las instalaciones de Heineken España en Sevilla, avenida de Andalucía, tras el acuerdo con Heineken y Fundación Cruzcampo.

Los alumnos tienen un estímulo inmejorable: la empleabilidad es del cien por cien. “A la gente que está en nuestro Máster se la rifan, en España y fuera de España. Formamos especialistas del vino y otras bebidas que deben desde diseñar la oferta y gestionar la bodega, hasta desarrollar técnicas de venta en el restaurante y dominar todos los secretos sobre maridajes con productos gourmet, procesos y servicios”. Una formación integral. Y con mucha, mucha salida.