Inés Rosales y Cervezas Gran Vía, dos marcas sevillanas que maridan por Navidad

Cada vez es más habitual que los fabricantes cerveceros andaluces se adhieran a la moda de sacar al mercado una cerveza especial con la llegada de la Navidad. Y así ha hecho la empresa sevillana Cervezas Gran Vía, que presenta su nueva Doppelbock de edición limitada, una creación de temporada para disfrutar durante los meses más fríos del año. El lanzamiento llega acompañado de una colaboración muy especial con Inés Rosales, la histórica firma de tortas de aceite, , entre otros muchos productos, que propone un maridaje con su torta de aceite con canela, dando lugar a una experiencia gastronómica distinta.

La Gran Vía Doppelbock es una cerveza de baja fermentación elaborada con agua, malta de cebada (de las variedades Pilsen, Munich y Caramelo) y una cuidada selección de lúpulos Herkules y Mandarina Bavaria. Su carácter maltoso, con notas de miel, caramelo y toffee, y su equilibrio en boca la convierten en una cerveza elegante y compleja, ideal para acompañar los días fríos del invierno. Su cuerpo medio-pleno y textura sedosa invitan a disfrutarla sin prisa, como un ritual de calma y sabor.

La unión con Inés Rosales refuerza el carácter artesanal y verdadero de esta edición limitada. Su Torta de Aceite con Canela, con su aroma especiado y su delicado toque tostado, armoniza a la perfección con los matices de la Doppelbock, realzando su dulzor elegante y su fondo maltoso. El resultado es una combinación cálida, equilibrada y profundamente evocadora, pensada para disfrutar en invierno, cuando los sabores se comparten y los detalles cobran más sentido. La Doppelbock Edición Limitada estará disponible durante los meses de invierno en la tienda online de Cervezas Gran Vía y puntos de venta oficial, hasta agotar existencias.

Gran Vía vio la luz en 2021 en Alcalá de Guadaíra. En 2024 recibió el sello de calidad IFS Progress Food, siendo la primera cervecera andaluza en conseguirlo. Su best seller es la cerveza Lager, premiada por el Oro en el Barcelona Beer Challenge en 2024, una cerveza 100% malta.

La presentación del maridaje tuvo lugar en La Casa Azul, de la Alameda de Hércules, donde el restaurante La Botica, de Sevilla Este, completó la experiencia con tres sabrosísimas versiones de la torta de aceite con canela: una con crema de queso y miel, otra con paté de cerdo y otra con el chicharrón que ellos mismos hacen.