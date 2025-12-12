La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla celebra el domingo 14 de diciembre su Concierto de Navidad en la Fábrica de Artillería

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS) celebra su tradicional Concierto de Navidad el próximo 14 de diciembre a las 20:00 en el Foro Magallanes (acceso libre hasta agotar aforo), uno de los espacios más emblemáticos de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, gracias a la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). La entrada será libre hasta completar aforo.

El concierto se enmarca en el ciclo Música y Arquitectura, con el que la JOSS reivindica el poder transformador de los espacios arquitectónicos cuando la música los activa y resignifica. Tras su paso por lugares como las Bodegas Williams & Humbert en Jerez de la Frontera, la formación sevillana lleva ahora esta experiencia sensorial a uno de los conjuntos industriales más importantes de la historia de la ciudad.

La Real Fábrica de Artillería: un patrimonio que ‘dialoga’ con la música

Fundada en el siglo XVIII y recientemente rehabilitada, la Real Fábrica de Artillería es hoy un referente en la recuperación del patrimonio industrial de Sevilla. Su arquitectura, concebida para la producción de artillería y proyectiles durante más de dos siglos, combina monumentalidad, geometrías funcionales y una estética que evidencia la evolución técnica e industrial de la ciudad.

El Foro Magallanes, nave que acogerá el concierto, es un ejemplo excepcional de cómo un edificio histórico puede convertirse en un motor cultural contemporáneo. Sus grandes volúmenes, su acústica natural y la potencia visual de su estructura rehabilitada convierten este espacio en un auténtico “instrumento silencioso” que cobra vida cuando la música empieza a sonar.

El programa del concierto, dirigido por Michael Thomas, propone un viaje sonoro pensado para dialogar con el carácter del edificio:

Beethoven – Sinfonía nº 3 “Eroica”

Smetana – Moldava

Dos obras de gran fuerza narrativa que subrayan el espíritu monumental y simbólico del espacio, reforzando la idea central del ciclo: cada edificio posee una voz propia, y la música puede revelarla.

La JOSS: un proyecto educativo y cultural para Sevilla

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla se ha consolidado como una de las iniciativas formativas y culturales más relevantes de la ciudad. Integrada por jóvenes músicos de entre 14 y 25 años, la JOSS combina la excelencia artística con un profundo compromiso educativo, ofreciendo a sus integrantes una experiencia profesionalizante de alto nivel bajo la guía de maestros de prestigio. Su labor no solo beneficia a los jóvenes intérpretes, sino que contribuye de forma decisiva al ecosistema cultural sevillano, acercando la música sinfónica a nuevos públicos, activando espacios patrimoniales y generando propuestas culturales de calidad para la ciudadanía.