El lazo que une comunicación y solidaridad frente al cáncer de mama

La Fundación MAS acogió este martes la presentación oficial del cartel de la IV edición del desfile solidario organizado por la Asociación Lazo Rosa, un evento que se ha consolidado como una cita anual imprescindible en el calendario de la solidaridad andaluza.

Bajo el lema El lazo que nos une, más de una veintena de periodistas de todos los medios de comunicación de Andalucía desfilarán en un acto que aúna moda, conciencia social y apoyo activo a la lucha contra el cáncer de mama.

El desfile contará con las propuestas de firmas como Notelodigo, Yolanda y Maricruz & Montecarlo, con la música y voz de Elisabeth Serrano y José Galán, en un ambiente cuidado y emotivo en el que también participan colaboradores como Charo Meléndez y Lyonell.

Además del desfile, el acto acoge la entrega de reconocimientos a distintas personalidades e instituciones que han destacado por su implicación en esta causa. Este año, el galardón institucional ha sido otorgado a Ana Jáuregui, por su aportación solidaria al patrimonio de los Reales Alcázares. En el ámbito médico, ha sido reconocida la doctora María Valero, oncóloga especializada en cáncer de mama, por su compromiso profesional y humano. En el área de comunicación, el premio ha recaído en el periodista Jesús Vigorras, por su constante labor de visibilización del cáncer de mama en medios y su sensibilidad hacia esta realidad.

Por su parte, la empresa Martín Casillas ha sido distinguida como empresa solidaria, en un reconocimiento que será entregado por Carmen Martín Jiménez durante el evento.

El cartel de esta IV edición es obra de Manuel Mena Bravo, artista sevillano licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Mena Bravo cuenta con una sólida trayectoria como cartelista y creador visual, con obras recientes tan destacadas como el cartel del 75 aniversario de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, la portada de El Llamador de Canal Sur Radio 2024 o el cartel del Mayo Mariano de Utrera.

Actualmente doctorando en el programa Arte y Patrimonio, ha sido premiado en múltiples certámenes, como el Premio Andalucía Joven al Arte y la Cultura 2021, y ha participado en exposiciones de relevancia como Postrimerías, dedicada al IV centenario del nacimiento de Valdés Leal.

Su creación para esta edición de Lazo Rosa conjuga simbolismo y emoción, con un diseño que, en palabras del comité organizador, "expresa con fuerza visual ese lazo invisible pero firme que une a pacientes, profesionales, medios y sociedad en la lucha contra el cáncer de mama".