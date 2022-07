Sevilla es una ciudad mágica. Segundo destino de Europa más deseado. Una ciudad monumental, tradicional, gastronómica y llena de calles y rincones que encierran costumbres y esconden algunas leyendas. Curiosidades y anécdotas que han ido pasando de generación en generación y que impregnan de mayor luz y misticismo cada paseo que se da a lo largo y ancho de superficie. Estas son siete leyendas de Sevilla que deberías saberte

Leyenda del NO&DO de Sevilla

Del origen del NO&DO de Sevilla existen diferentes teorías y leyendas, pero la que más se ha difundido con el paso de los años es la de que proviene de una expresión de Alfonso X 'El Sabio' en reconocimiento a la fidelidad que le tuvo el pueblo sevillano ante el acuso al que se vio sometido por parte de su hijo Sancho y aquellos que aspiraban al poder. El escudo de la ciudad, formado por dos sílabas: NO y DO, con una madeja en medio significaría 'no madeja do', haciendo alusión a que los sevillanos habían estado siempre de su lado hasta el final de sus días.

Leyenda de Doña María Coronel y el Rey Pedro I

Existen diferentes tipos de leyendas: históricas, etiológicas, religiosas, morales...También pasionales, como la que protagonizan Doña María Coronel y el Rey Pedro I 'El Cruel'. La absoluta obsesión de este último por la bella sevillana la obligó a esconderse hasta límites insospechados. Se refugió en la ermita de San Blas e ingresó como monja en el convento de Santa Clara. Su agobio fue tal que Doña María decidió echarse aceite hirviendo en la cara para perder su belleza a cambio de que el Rey Pedro I dejara de acosarla. Una vez fallecido, fundó el convento de Santa Inés, en el que hoy descansa su cuerpo, incluso apreciándose cicatrices en su cara a consecuencia de las quemaduras que ella misma se produjo.

Leyenda de la calle Sierpes

La céntrica calle Sierpes es una de las más visitadas por los turistas. Hace más de seis siglos se conocía como calle de Espaderos y a finales del S. XV empezaron a suceder una serie de desapariciones de niños y no se volvía a saber más de ellos. Con la ciudadanía alarmada fue un preso, Melchor de Quintana y Argüeso, condenado por participar en una rebeldía contra el Rey, el que descubrió a las autoridades que la que estaba detrás de estos episodios eran una gran serpiente y terminó con su vida a cambio de condonarle su pena. Se pasó de hablar de la calle Espaderos a la calle de la Sierpe.

Leyenda del Cachorro de Triana

¿Sabías de dónde venía la figura de la talla del Cristo de la Expiración? Pues esa es otra de las leyendas que tiene Sevilla. La leyenda del Cachorro de Triana. Dicen que vivió en Triana un gitano apodado Cachorro, que fue asesinado por un asentó de celos injustificados y que el escultor Don Francisco Ruiz Gijón presenció el crimen y plasmó la expresión de Cachorro en la figura de la talla del Cristo de la Expiración.

Leyenda de Santa Justa y Rufina

La leyenda de Santa Justa y Rufina es, sin duda, una de las más macabras que se recogen en Sevilla. Hermanas nacidas en Sevilla en los años 268 y 270, murieron las dos en el año 287, anteponiendo sus fuertes convicciones cristianas a cualquier tipo de amenaza y represalia por parte de Diogeniano, prefecto de Sevilla. Hasta que terminó matándolas. Patronas de Sevilla y de los gremios de alfareros, el altar más cercano a la Giralda está dedicado a ellas.

Leyenda de la Esperanza de Triana

La leyenda de la Esperanza de Triana se remonta a la década de los años setenta del pasado siglo XX: Se dice que un madrileño decidió venir a ver la Semana Santa de Sevilla ante las insistentes peticiones de su hijo por ver la Esperanza de Triana. Cuando estuvieron contemplándola hasta en dos ocasiones el padre aseguró haberla visto llorar de verdad y el hijo lo negó. Cuando regresaron a Madrid el hijo falleció y al año siguiente el padre volvió a ver a la Esperanza de Triana y en esta ocasión ya reía en señal de que acogía a su hijo con ella.

Leyenda del 'Cristo de las Mieles'

Por último, entre las leyendas más destacadas que encierra Sevilla nos quedamos con la leyenda del 'Cristo de las Mieles', que hace referencia a un crucificado elaborado por el escultor sevillano Antonio Susillo y que, tras equivocarse en su elaboración tal era su exigencia que se suicidó y fue enterrado bajo su Cristo. Unos días después del entierro se observó que el Cristo lloraba miel y se asoció a la presencia de Susillo, pero posteriormente se detectó que era por un panal de abejas ubicado en un hueco dejado por el escultor. Sin embargo desde entonces se conoce como el Cristo de Las Mieles.

Las leyendas se siguen transmitiendo de generación en generación con el paso de los siglos

Siete leyendas las que recogemos como parte de la cultura y tradición de Sevilla. Leyendas con que siguen transmitiendo de generación en generación por el paso de los siglos y sirven para preservar parte de las leyendas de Andalucía que deberías saber.